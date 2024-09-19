Суровые друзья Wildberries возвращают Россию в 90-е

В истории семьи Бакальчук и борьбе за Wildberries, как в зеркале, отразилась реальная Россия. Перестрелка возле Кремля показывает, как в ней начинается новый передел собственности, считает Иван Преображенский.

Полиция на месте перестрелки Фото: Bai Xueqi/XinHua/dpa/picture alliance

В Москве задержан муж Татьяны Бакальчук, создательницы Wildberries. В офис этой компании он пытался попасть накануне. В итоге, произошла перестрелка, убиты два охранника. Теперь Бакальчуку предъявляют обвинение в убийстве. Развод Татьяны и Владислава Бакальчук, а также борьба за маркетплейс Wildberries затронул интересы самых влиятельных людей страны.

Дела не совсем семейные

Жила-была семья Бакальчук, у них было пятеро детей и компания Wildberries, растущая быстрее чем эти дети. Татьяна Бакальчук за несколько лет и, как казалось многим, почти без связей, внезапно стало самой богатой женщиной. Причем не только России, потому что Wildberries успела начать экспансию на внешние рынки. Но "американская мечта" внезапно обернулась стрельбой возле Кремля и двумя трупами. Потому что это Россия, детка.

Чтобы понять, почему Владислав Бакальчук приехал в офис компании своей жены с бандой "чеченских спортсменов", как пишут российские медиа, надо отмотать события немного назад. Началось все со слияния Wildberries и оператора наружной рекламы Russ, связанного со структурами сенатора и миллиардера, выходца из Дагестана Сулеймана Керимова. Комментаторы отмечали, что Russ слишком мала, чтобы фактически поглотить Wildberries. Тем не менее аудиторы оценили ее заметно дороже, чем крупнейший российский маркетплейс. Сделку якобы одобрил лично Владимир Путин.

Иван Преображенский Фото: Peter Steinmetz/DW

Решение о слиянии стало неожиданностью для Владислава Бакальчука. По его словам, жену кто-то обманул. Из-за этих неизвестных мошенников она и ушла из семьи. За помощью Бакальчук внезапно обратился к Рамзану Кадырову. Тот сурово обещал вернуть компанию владельцу (хотя Бакальчук владел только 1% Wildberries), а его жену, владелицу контрольного пакета, "вернуть в семью".

Эти угрозы однако не остановили Татьяну Бакальчук. Она объявила, что подает на развод. После этого ее супруг и совершил визит, больше похожий на неудачный рейдерский захват.

Суровые друзья Wildberries

Итак, к дележу имущества Wildberries прямо или косвенно уже подключены: Владимир Путин, Рамзан Кадыров и Сулейман Керимов. На последнем этапе к ним присоединились "чеченские спортсмены" и бывший чеченский прокурор Анас Эльмурзаев, сопровождавший Бакальчука. Никакой информации о том, что он как-то связан с правой рукой Кадырова, депутатом Адамом Делимхановым, которому тот поручил "разрулить" эту проблему, нет. Зато про самого Делимханова пошли слухи, что он объявил дагестанским "коллегам"-парламентариям чуть ли не "кровную месть".

Кстати, словосочетание "кровная месть" тут не стоит забывать. Погибшими оказались двое выходцев из еще одной Северокавказской республики - Ингушетии. В закрытых ингушских пабликах в соцсетях это тоже вызвало взрыв эмоций.

Такой вот серьезный список, в который остается только добавить неизвестных силовиков, которые помогли отбиться охранникам офиса Wildberries и задержали Владислава Бакальчука и, наконец, Следственный комитет РФ, который долгое время хранил молчание, а затем все же возбудил сразу несколько уголовных дел.

"Ночные короли" Москвы

Почему столько "уважаемых" людей внезапно столкнулись лбами вокруг бизнеса семьи Бакальчук, развалив, по словам Владислава эту ячейку общества? Самое простое предположение - это деньги. Например, кто-то из них мог анонимно инвестировать в компанию и помочь ей вырасти в не самых благоприятных для бизнеса российских условиях. Теперь он хочет получить свое.

Реклама Wildberries на улицах Москвы Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/IMAGO

Предположение логично, зная как работает российский олигархический бизнес, но никаких подтверждений этого нет. Нам же надо оперировать только фактами. Мы просто видим - Путин, Кадыров и Керимов демонстрируют личную заинтересованность в будущем Wildberries и стараются взять компанию под свое крыло.

В итоге, этот привлекательный актив открыто, при помощи силы делят менее чем в 1 км от Кремля в "блатном" офисном центре "Романов Двор", который считался именно блатным еще в те далекие годы, когда я подрабатывал курьером на первом курсе и разносил в этом районе счета от сотового оператора "Билайн" VIP-клиентам. Район подходящий - рядом Кремль, Госдума и Совет Федерации.

Трудно отказаться от мысли, что эта перестрелка - не исключение, а скорее новая норма для России. Яркое проявление общей тенденции - собственность снова делят, как в 1990-х. То ли проголодавшись (на чужие активы), то ли окончательно обнаглев, ночные хозяева Москвы и России выходят на свет, прямо рядом с Кремлем, и не дают семье Бакальчук просто развестись и свести историю Wildberries к семейной проблеме.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook.

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