Власти Чечни отправляют задержанных геев воевать в Украину

Сотрудники силовых структур Чечни принудительно отправляют задержанных гомосексуальных мужчин на войну против Украину. Об этом сообщила в среду, 4 сентября, кризисная группа "СК SOS", пояснив, что ей "достоверно известно" о семи таких случаях, причем в одном из них человек погиб.

Задержания, шантаж и требования о выкупе

Насильственная отправка представителей ЛГБТ-сообщества на войну вошла в Чечне в обиход еще в сентябре 2022 года, пишут правозащитники. Тогда по подозрению в гомосексуальной ориентации были задержаны шесть мужчин. Им угрожали фабрикацией уголовного дела и тем, что об их ориентации узнают сокамерники. Альтернативные варианты - либо выкуп в 1,5 млн рублей, либо отправка добровольцем на войну в Украине. Из шестерых мужчин на войну отправились трое, поскольку сумма выкупа была для них неподъемной, указывает "СК SOS". Один из мужчин погиб.

В следующем году в ходе одного из рейдов чеченские силовики задержали еще нескольких представителей ЛГБТ-сообщества, причем вместе с несколькими девушками. Девушек вскоре передали родственникам, а четырех молодых людей против их воли отправили воевать в Украину. Их дальнейшая судьба неизвестна.

Силовики организуют подставные свидания

В конце августа 2024-го правозащитники сообщили об "усилившейся волне задержаний" геев в Чечне и Дагестане. По данным "СК SOS", силовики организуют подставные свидания, используя в соцсетях аккаунты ранее задержанных людей.