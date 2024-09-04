  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ОбществоРоссия

Власти Чечни отправляют задержанных геев воевать в Украину

Кирилл Шестаков
5 сентября 2024 г.

Кризисной группе "СК SOS" известно как минимум о 7 случаях принудительной отправки геев, задержанных в Чечне, на войну.

https://p.dw.com/p/4kHpH
Строй силовиков с оружием в центре Грозного
Силовики в Грозном, фото из архиваФото: Chingis Kondarov/Reuters

Сотрудники силовых структур Чечни принудительно отправляют задержанных гомосексуальных мужчин на войну против Украину. Об этом сообщила в среду, 4 сентября, кризисная группа "СК SOS", пояснив, что ей "достоверно известно" о семи таких случаях, причем в одном из них человек погиб.

Задержания, шантаж и требования о выкупе

Насильственная отправка представителей ЛГБТ-сообщества на войну вошла в Чечне в обиход еще в сентябре 2022 года, пишут правозащитники. Тогда по подозрению в гомосексуальной ориентации были задержаны шесть мужчин. Им угрожали фабрикацией уголовного дела и тем, что об их ориентации узнают сокамерники. Альтернативные варианты - либо выкуп в 1,5 млн рублей, либо отправка добровольцем на войну в Украине. Из шестерых мужчин на войну отправились трое, поскольку сумма выкупа была для них неподъемной, указывает "СК SOS". Один из мужчин погиб.

В следующем году в ходе одного из рейдов чеченские силовики задержали еще нескольких представителей ЛГБТ-сообщества, причем вместе с несколькими девушками. Девушек вскоре передали родственникам, а четырех молодых людей против их воли отправили воевать в Украину. Их дальнейшая судьба неизвестна.

Силовики организуют подставные свидания

В конце августа 2024-го правозащитники сообщили об "усилившейся волне задержаний" геев в Чечне и Дагестане. По данным "СК SOS", силовики организуют подставные свидания, используя в соцсетях аккаунты ранее задержанных людей.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Экспонаты выставки "No such people here" в Берлине

Геи и лесбиянки из Чечни. Что рассказывают о них в Берлине?

Геи и лесбиянки из Чечни. Что рассказывают о них в Берлине?

Картина-раскраска, кожаный браслет, вязаная шапка… Личные вещи геев и лесбиянок из Чечни - свидетели их преследований. Выставка в берлинской галерее PrideArt рассказывает о пытках, насилии - и не дает исчезнуть памяти.
Общество5 ноября 2023 г.
Флаг ЛГБТ

В Домодедово задержали гея, бежавшего из Чечни в ЕС несколько лет назад

В Домодедово задержали гея, бежавшего из Чечни в ЕС несколько лет назад

Молодой человек приезжал в Россию на похороны отца, в Чечне у него забрали документы и трижды задерживали. Он попытался улететь в Европу, но был задержан в московском аэропорту и, вероятно, передан чеченским силовикам.
Права человека16 февраля 2023 г.

СК SOS

sksos.org