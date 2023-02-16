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Флаг ЛГБТФото: Sergei Ilnitsky/dpa/picture alliance
Права человекаРоссия

В Москве задержали гея, бежавшего из Чечни в ЕС в 2018 году

Даниил Сотников
1 ч. назад

Молодой человек приезжал в Россию на похороны отца, в Чечне у него забрали документы и трижды задерживали. Он попытался улететь в Европу, но был задержан в московском аэропорту и, вероятно, передан чеченским силовикам.

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В московском аэропорту Домодедово силовики задержали и увезли в неизвестном направлении уроженца Чечни Идриса Арсамикова, который ранее скрывался от преследования из-за гомосексуальности. Об этом сообщают правозащитники их "Кризисной группы СК SOS" в четверг, 16 февраля.

Арсамиков был задержан накануне вечером полицейскими аэропорта. Мужчина возвращался в Нидерланды, где он еще несколько лет назад получил убежище из-за преследований геев в Чечне. В Россию он приехал в марте прошлого года на похороны отца, тогда же в Чечне у него отобрали документы, необходимые для возвращения в Европу.

В аэропорту полицейские объяснили задержание тем, что получили ориентировку на Арсамикова по делу о мошенничестве в крупном размере, подписанную начальником ОМВД по Шелковскому району Чечни Рустамом Геремеевым, сообщили правозащитники.

В ночь на 16 февраля за молодым человеком приехал мужчина, который увез его в неизвестном направлении. "Кризисная группа СК SOS" называет его представителем чеченских силовиков, отмечая, что он не показал никаких документов местным полицейским. По мнению правозащитников, Арсамикова повезли в Чечню.

В Чечне Арсамиков подвергался пыткам за сексуальную ориентацию

В Чечне, по словам правозащитников, Арсамикову грозит смертельная опасность. В 2018 году он подвергался пыткам из-за своей гомосексуальности. "Тогда начались массовые преследования, и это так работало, что о ком-то узнавали и потом через этого человека отслеживали целую цепочку. Пытали людей, чтобы они своих партнеров сдали. В 2018-м партнера Идриса поймали, партнер его сдал, и его тоже пытали. Он все отрицал, и его тогда отпустили", - рассказала изданию "Медиазона" представительница "Кризисной группы СК SOS" Люся Штейн.

Тогда правозащитники помогли Арсамикову бежать из России и получить убежище в Нидерландах. В марте 2022 года, когда он вернулся на похороны отца, его задержали в Чечне и отобрали документы, необходимый для возвращения в Европу.

По словам Штейн, за этот год Арсамикова трижды задерживали и подвергали пыткам в ОМВД по Шелковскому району, но потом его отпускали. В феврале он смог вылететь из Грозного в Москву, но его задержали в Домодедово.

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