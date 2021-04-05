Лучшим фильмом "Артдокфеста" стала картина о бежавшем из Чечни гее

Лучшим фильмом международного фестиваля документального кино "Артдокфест" (Artdocfest) признана картина "Тихий голос" (Silent voice) режиссера под псевдонимом Река Валерик, эмигрировавшего из Чечни и работающего во Франции. Победителя объявил в Facebook в понедельник, 3 мая, глава фестиваля Виталий Манский.

Лента рассказывает о бывшем бойце смешанных боевых искусств, который был вынужден бежать из Чечни в Бельгию, после того как на родине узнали о его гомосексуальной ориентации. Показы фильма в России отменили, так как все билеты на них выкупили с одной карты. Этому предшествовали угрозы неизвестного, оказывавшего давление на руководство фестиваля, утверждавшего, что картина "нарушает права чеченцев", и обещавшего "серьезные последствия" за ее показ.

Специальный приз жюри, в состав которого входили Антон Долин, Дита Риетума и Артемий Троицкий, достался картине "Земля голубая, будто апельсин" Ирины Цилык. "Гунда" Виктора Косаковского отмечена за лучшую режиссуру. Лента "Байконур. Вторжение" Дмитрия Громова и Ангела Ангелова удостоилась особого упоминания жюри.

Показы для широкой аудитории состоятся в августе

В конкурсе "Балтийский фокус" победителем в категории "лучший фильм" стала лента "Тревожные воспоминания" режиссера Элины Ланге-Ионатамишвили.

Из-за пандемии показ фильмов для широкой аудитории в кинозале, а также встреча с создателями лент состоится в августе. Даты будут объявлены отдельно.

В рамках "Артдокфеста" были представлены сразу три картины медиакомпании Deutsche Welle. Одну из них - "Россияне. Дорога длиною в жизнь" - снял шеф московского бюро DW Юрий Решето. Вторая - фильм "Речь Гельмута Коля и германское единство", - был выпущен к 30-летию вступления канцлера ФРГ в Дрездене. Режиссерами выступили генеральный директор DW Петер Лимбург (Peter Limbourg) и журналист Алекс Менц (Alex Mänz). Третий фильм от автора DW Кристиана Бергера (Christian Berger) посвящен загадочной популярности Девятой симфонии Людвига ван Бетховена во всем мире.

Фильмы Юрия Решето и Петера Лимбурга можно посмотреть в YouTube на русском языке. Картина Кристиана Бергера доступна на английском.

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