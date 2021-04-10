"Артдокфест" состоялся, несмотря на давление властей

10 апреля - последний день самого авторитетного в России фестиваля документального кино "Артдокфест" (Artdocfest). Хотя скандалы сопровождают это событие ежегодно, в этом году давление властей и активистов оказалось беспрецедентным. В Санкт-Петербурге Роспотребнадзор полностью закрыл фестивальную площадку, а в Москве с показа сняты два фильма. На этом фоне показ фильмов авторов DW прошел спокойно, но с аншлагом.

Власти сорвали фестивале в Петербурге

Перед показом каждого фильма в кинотеатре "КАРО Октябрь" на Новом Арбате и зрители, и организаторы волнуются. Думают об одном - не попытаются ли власти или правые активисты сорвать просмотр. Так, в Санкт-Петербурге, как утверждают организаторы "Артдокфеста", местные власти пошли на поводу у радикального гомофоба Тимура Булатова. Предположительно, по его доносу в первый же день фестиваля сотрудники Роспотребнадзора опечатали залы, сославшись на несоблюдение в кинотеатре антикоронавирусных мер.

Санитарным чиновникам показалось мало простого срыва. Петербургское управление Роспотребнадзора обратилось в суд с целью привлечь организатора питерской части фестиваля - "Союз кинематографистов РФ" - к административной ответственности. Даже именитый глава комитета по культуре Петербурга Борис Пиотровский не смог повлиять на ситуацию, сколько его ни просили. "Вопрос принятых мер находится в компетенции надзорного ведомства", - сложил с себя ответственность сын директора Эрмитажа.

Сразу после этой истории отказала в проведении фестиваля и другая площадка - "Лендок". Как говорят представители "Артдокфеста", на владельцев киноцентра повлиял звонок из администрации города. Впрочем, давление властей возымело обратный эффект. После сворачивания очного формата фестиваля организаторы договорились с правообладателями о публикации их фильмов на сайте. Так что теперь фильмы "Артдокфеста" могут посмотреть еще больше людей, чем вместили бы кинозалы Москвы и Петербурга.

Два фильма сняли с показа

Не обошлось без происшествий и в Москве. Столичные зрители не смогли посмотреть фильмы "Тихий голос" о бежавшем из России чеченце-гомосексуале и "Граница" о чечено-ингушском конфликте из-за территорий. Убедить в нежелательности показа картины о гее президента "Артдокфеста" Виталия Манского попытался мужчина, которого опознали как Сулимана Шамаева - помощника депутата Госдумы от Чеченской Республики. Он уверял Манского, что в Чечне геев нет.

После отказа Манского цензурировать программу фестиваля все билеты на "Тихий голос" оказались выкуплены с одной карточки. Из-за этого показы отменили. Режиссер Река Валерик в своем обращении к фестивалю выразил сожаление и отметил, что его фильм не политический. "Это ода любви: любовь, которую мать испытывает к своему сыну, любовь, которую этот сын испытывает к своей родине, которую ему внезапно пришлось покинуть не по своей воле", - сообщил Валерик.

Сам Манский в разговоре с DW связал все злоключения фестиваля с нежеланием российской власти обсуждать насущные проблемы. "Так устроена нынешняя власть в России, что она не приемлет вообще никакого публичного разговора на какие-либо для нее токсичные темы, - говорит президент "Артдокфеста". - Страна уверенно движется к построению тоталитарного общества".

Deutsche Welle представила три фильма

9 апреля в "Октябре" показали сразу три картины производства Deutsche Welle. Одну из них программный директор "Артдокфеста" Виктория Белопольская назвала "нашей (руководства фестиваля. - Ред.) любимой в этом сезоне". Это фильм "Россияне. Дорога длиною в жизнь", который снял шеф московского бюро DW Юрий Решето.

В YouTube "Россиян" на разных языках посмотрели уже миллионы людей, а на "Артдокфесте" все билеты на фильм были раскуплены. Интернет-зрители так полюбили ярких героев "Россиян", что звонят в редакцию справиться об их судьбе и предложить помощь или подарки.

Петер Лимбург обратился к гостям "Артдокфеста"

Как и "Россияне", живую реакцию у фестивальной публики вызвал фильм генерального директора DW Петера Лимбурга (Peter Limbourg) и журналиста Алекса Менца (Alex Mänz). В программе был представлен их фильм "Речь Гельмута Коля и германское единство", снятый к 30-летию неожиданной речи канцлера ФРГ в Дрездене.

После показа Петер Лимбург по видеосвязи рассказал зрителям, чем, по его мнению, объединение Германии отличается от "воссоединения" России с Крымом, а Deutsche Welle - от Russia Today. Именно эти вопросы интересовали собравшуюся публику.

Третий фильм от автора DW Кристиана Бергера (Christian Berger) посвящен загадочной популярности Девятой симфонии Людвига ван Бетховена во всем мире. Бергер общается с музыкантами из разных стран, которые исполняют эту мелодию, ставшую гимном Евросоюза, пытаясь понять, в чем ее универсальность.

Фильмы Юрия Решето и Петера Лимбурга можно посмотреть в YouTube на русском языке. Картина Кристиана Бергера доступна на английском языке.

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