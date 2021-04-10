 ″Артдокфест″ состоялся, несмотря на давление властей | Новости из Германии о России | DW | 10.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

"Артдокфест" состоялся, несмотря на давление властей

В России с чередой скандалов прошел "Артдокфест". На фестивале документального кино показали и фильмы производства Deutsche Welle.

Президент Артдокфеста Виталий Манский

Президент "Артдокфеста" Виталий Манский

10 апреля - последний день самого авторитетного в России фестиваля документального кино "Артдокфест" (Artdocfest). Хотя скандалы сопровождают это событие ежегодно, в этом году давление властей и активистов оказалось беспрецедентным. В Санкт-Петербурге Роспотребнадзор полностью закрыл фестивальную площадку, а в Москве с показа сняты два фильма. На этом фоне показ фильмов авторов DW прошел спокойно, но с аншлагом.

Власти сорвали фестивале в Петербурге

Перед показом каждого фильма в кинотеатре "КАРО Октябрь" на Новом Арбате и зрители, и организаторы волнуются. Думают об одном - не попытаются ли власти или правые активисты сорвать просмотр. Так, в Санкт-Петербурге, как утверждают организаторы "Артдокфеста", местные власти пошли на поводу у радикального гомофоба Тимура Булатова. Предположительно, по его доносу в первый же день фестиваля сотрудники Роспотребнадзора опечатали залы, сославшись на несоблюдение в кинотеатре антикоронавирусных мер.

Санитарным чиновникам показалось мало простого срыва. Петербургское управление Роспотребнадзора обратилось в суд с целью привлечь организатора питерской части фестиваля - "Союз кинематографистов РФ" - к административной ответственности. Даже именитый глава комитета по культуре Петербурга Борис Пиотровский не смог повлиять на ситуацию, сколько его ни просили. "Вопрос принятых мер находится в компетенции надзорного ведомства", - сложил с себя ответственность сын директора Эрмитажа.

Сразу после этой истории отказала в проведении фестиваля и другая площадка - "Лендок". Как говорят представители "Артдокфеста", на владельцев киноцентра повлиял звонок из администрации города. Впрочем, давление властей возымело обратный эффект. После сворачивания очного формата фестиваля организаторы договорились с правообладателями о публикации их фильмов на сайте. Так что теперь фильмы "Артдокфеста" могут посмотреть еще больше людей, чем вместили бы кинозалы Москвы и Петербурга.

Два фильма сняли с показа

Не обошлось без происшествий и в Москве. Столичные зрители не смогли посмотреть фильмы "Тихий голос" о бежавшем из России чеченце-гомосексуале и "Граница" о чечено-ингушском конфликте из-за территорий. Убедить в нежелательности показа картины о гее президента "Артдокфеста" Виталия Манского попытался мужчина, которого опознали как Сулимана Шамаева - помощника депутата Госдумы от Чеченской Республики. Он уверял Манского, что в Чечне геев нет.

После отказа Манского цензурировать программу фестиваля все билеты на "Тихий голос" оказались выкуплены с одной карточки. Из-за этого показы отменили. Режиссер Река Валерик в своем обращении к фестивалю выразил сожаление и отметил, что его фильм не политический. "Это ода любви: любовь, которую мать испытывает к своему сыну, любовь, которую этот сын испытывает к своей родине, которую ему внезапно пришлось покинуть не по своей воле", - сообщил Валерик.

Сам Манский в разговоре с DW связал все злоключения фестиваля с нежеланием российской власти обсуждать насущные проблемы. "Так устроена нынешняя власть в России, что она не приемлет вообще никакого публичного разговора на какие-либо для нее токсичные темы, - говорит президент "Артдокфеста". - Страна уверенно движется к построению тоталитарного общества".

Deutsche Welle представила три фильма

9 апреля в "Октябре" показали сразу три картины производства Deutsche Welle. Одну из них программный директор "Артдокфеста" Виктория Белопольская назвала "нашей (руководства фестиваля. - Ред.) любимой в этом сезоне". Это фильм "Россияне. Дорога длиною в жизнь", который снял шеф московского бюро DW Юрий Решето.

В YouTube "Россиян" на разных языках посмотрели уже миллионы людей, а на "Артдокфесте" все билеты на фильм были раскуплены. Интернет-зрители так полюбили ярких героев "Россиян", что звонят в редакцию справиться об их судьбе и предложить помощь или подарки.

Генеральный директор DW Петер Лимбург

Петер Лимбург обратился к гостям "Артдокфеста"

Как и "Россияне", живую реакцию у фестивальной публики вызвал фильм генерального директора DW Петера Лимбурга (Peter Limbourg) и журналиста Алекса Менца (Alex Mänz). В программе был представлен их фильм "Речь Гельмута Коля и германское единство", снятый к 30-летию неожиданной речи канцлера ФРГ в Дрездене.

После показа Петер Лимбург по видеосвязи рассказал зрителям, чем, по его мнению, объединение Германии отличается от "воссоединения" России с Крымом, а Deutsche Welle - от Russia Today. Именно эти вопросы интересовали собравшуюся публику.

Третий фильм от автора DW Кристиана Бергера (Christian Berger) посвящен загадочной популярности Девятой симфонии Людвига ван Бетховена во всем мире. Бергер общается с музыкантами из разных стран, которые исполняют эту мелодию, ставшую гимном Евросоюза, пытаясь понять, в чем ее универсальность.

Фильмы Юрия Решето и Петера Лимбурга можно посмотреть в YouTube на русском языке. Картина Кристиана Бергера доступна на английском языке.

Смотрите также:

  • Фильм Смерть Сталина

    Самые скандальные кинопремьеры России

    "Смерть Сталина"

    За несколько дней до премьеры в январе 2018 года министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина". Комедию, считают чиновники, могут воспринять как "оскорбительную насмешку над всем советским прошлым", поэтому в России ее не покажут вообще.

  • Кадр из фильма Любовь

    Самые скандальные кинопремьеры России

    "Любовь"

    Эротическую драму Гаспара Ноэ "Любовь" представили на Каннском кинофестивале в 2015 году. В России ее запретили показывать в кинотеатрах: чиновники нашли в ней слишком много порнографических сцен. Министр культуры Владимир Мединский заявил, что не может найти слов, чтобы прокомментрировать фильм после просмотра.

  • Фильм Интервью

    Самые скандальные кинопремьеры России

    "Интервью"

    Американская комедия про Ким Чен Ына "Интервью" еще до премьеры спровоцировала скандал: северокорейские хакеры угрожали кинокомпании и заставляли отказаться от показа в США. Фильм вышел только в 300 американских кинотеатрах. В России премьера должна была состояться 29 января 2015 года, но ее отменили. В Минкульте утверждали, что они не получили заявку на прокатное удостоверение для этого фильма.

  • Фильм Жизнь Адель

    Самые скандальные кинопремьеры России

    "Жизнь Адель"

    Фильм, получивший "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах в 2013 году, требовали запретить к показу в России. По мнению "Лиги безопасного интернета", в картине "Жизнь Адель" содержится пропаганда педофилии. Прокатное удостоверение все-таки выдали - с пометкой "18+".

  • Кадр из фильма Борат

    Самые скандальные кинопремьеры России

    "Борат"

    Комедию "Борат" с британским комиком Сашей Бароном Коэном в роли якобы казахстанского журналиста, путешествующего по США, в Астане назвали оскорбительной и призвали кинотеатры не показывать фильм. В России премьеру в 2006 году перенесли на неопределенный срок и не выдали прокатное удостоверение. "Бората" можно было посмотреть только на закрытых показах.

  • Кадр из фильма В лучах солнца

    Самые скандальные кинопремьеры России

    "В лучах солнца"

    Документальный фильм Виталия Манского про Северную Корею "В лучах солнца" получил прокатную лицензию, но сразу несколько кинотеатров Москвы отказались его показывать. За ними последовали регионы. В итоге "В лучах солнца" можно было посмотреть только в 20 кинотеатрах России.

  • Кадр из фильма Матильда

    Самые скандальные кинопремьеры России

    "Матильда"

    Картину Алексея Учителя "Матильда" еще за несколько месяцев до премьеры назвали "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а православные активисты угрожали поджечь кинотеатры. Несмотря на обвинения, самый скандальный фильм 2017 года все-таки вышел на большой экран. Правда, Мариинский театр во время премьеры охраняли полицейские патрули.

    Автор: Ксения Сафронова


Смотреть видео 02:58

Как и почему старались сорвать Artdocfest (09.04.2021)

Ссылки в интернете

Beethoven’s Ninth: Symphony for the World

Аудио- и видеофайлы по теме

Кинокритик Антон Долин о хорошем и плохом кино и успокоительном броме для Путина и Навального  

Берлинале: кто представляет Россию в программе молодых талантов (20.02.2018)  

Реклама

Самые читаемые

Госдепартамент США объяснил политику Байдена в отношении России  

Россия наращивает войска на украинской границе. Что думают об этом в Харькове?  

Без секрета всему свету: немцы обсуждают зарплату  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Telegram: Что там у немцев?

Twitter: новости DW

Facebook: сообщество DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW