Комментарий: В атаках на культуру в РФ за мракобесами прячутся политики

Двойные стандарты и избирательность в применении законов - обычная практика для российской власти. Очень удобно, когда можно использовать самые разные инструменты для борьбы с инакомыслием, либо молча наблюдать, как кто-то другой борется с ними от собственного имени.

Атаки на "Артдокфест": цель - документальное кино

Одним из самых ярких примеров стала серия настоящих атак на фестиваль документального кино "Артдокфест". И если мероприятия в Санкт-Петербурге фактически сорвали усилиями представителей власти (полиции и Роспотребнадзора), то в Москве показы некоторых фильмов пришлось отменить из-за действий активистов, недовольных программой фестиваля. Организаторы "Артдокфеста" получили угрозы из-за французского фильма "Тихий голос" . Фильм рассказывает о бойце ММА, который бежал из Чечни в Брюссель после того, как старший брат узнал, что он гей.

Татьяна Фельгенгауэр

Дело не ограничилось только звонками: все билеты на сеансы фильма "Тихий голос", намеченные на 5 апреля, выкупили, заплатив банковской картой. Другой фильм, "Дорога домой", стал поводом для атаки прокремлевского движения SERB. Активисты буквально ворвались в зал, пытаясь криками сорвать показ. При этом вместе с ними в кинотеатре присутствовали и полицейские, которые на происходящее никак не отреагировали.

Кстати, участники SERB угрожали организаторам "Артдокфеста" и из-за запланированного показа украинского короткометражного фильма "Родимое пятно". Фестиваль был вынужден разместить эту работу на онлайн площадке. И если в случае с фильмом "Тихий голос" угрозы были связаны с темой геев в Чечне, то фильмы "Дорога домой" и "Родимое пятно" вызвали агрессию активистов использованием слов "оккупированный" и "аннексия" в контексте темы Крыма.

Угрозы писателю Глуховскому: причина - гражданская позиция

Еще один сюжет тоже связан с Чечней, только на этот раз повод - не кино про гея, а сериал "Топи", в котором одну из героинь некие люди посчитали чеченкой. Автору сценария сериала, писателю Дмитрию Глуховскому, начали угрожать, а в анонимном телеграм-канале, посвященном Чечне, были опубликованы паспортные данные, домашний адрес и телефон Глуховского. Полиция на эту публикацию никак не реагирует, хотя в последнее время появление личных данных в открытом доступе стало беспокоить власть. Правда, лишь в том случае, если это данные силовиков.

Депутаты даже приняли в первом чтении законопроект, который предлагает ввести уголовное наказание за распространение данных силовиков и их близких. Этот законопроект - лишнее доказательство двойных стандартов, которые существуют в России. Одно дело - защищать силовиков, опору режима, и совсем другое - писателя, который открыто выражает гражданскую позицию и выступает в защиту Алексея Навального.

Громят выставки и срывают кинопоказы: у кого монополия на насилие?

Эти сюжеты объединяет то, что очевидно противоправные действия никак не пресекаются государством. Фактически власть делится монополией на насилие с фанатиками и радикальными активистами. Под прикрытием защиты оскорбленных чувств и убеждений эти люди просто нарушают закон. Однако нарушают они его в отношении тех, кого пропаганда называет "либеральной общественностью", тех, кого власть считает если не врагами, то точно не друзьями. Своего рода это борьба с инакомыслящими.

По сути, если власть не хочет открыто вводить цензуру или преследовать творческих деятелей, выступающих с оппозиционными высказываниями, то почему бы не уступить место активистам разных радикальных движений и просто "неравнодушным" гражданам.

Понимая собственную безнаказанность, эти "активисты" продолжат громить выставки, срывать кинопоказы и преследовать писателей. Но власть тут может угодить в собственную ловушку. И если пока это выглядит скорее комично, как в случае с Эрмитажем, на который неравнодушный гражданин написал жалобу из-за голых статуй, то в дальнейшем заигрывание с радикальными элементами может обернуться чем-то более серьезным. Признавая их возможность нарушать закон и гарантируя им безнаказанность, власть вряд ли сможет контролировать тех, кто в какой-то момент решит, что отныне самостоятельно может определять, кто тут враг государства.

Автор: Татьяна Фельгенгауэр - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор колонки на DW. Telegram: @tanya_f, Twitter: @t_felg

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