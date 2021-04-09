 Комментарий: В атаках на культуру в РФ за мракобесами прячутся политики | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 09.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мнения

Комментарий: В атаках на культуру в РФ за мракобесами прячутся политики

Фанатики громят выставки, срывают кинопоказы и преследуют писателей, потому что власть РФ делится с ними монополией на насилие, в частности, в сфере культуры, считает Татьяна Фельгенгауэр.

Режиссер Виталий Манский на фестивале Артдокфест (фото из архива)

Режиссер Виталий Манский на фестивале "Артдокфест" (фото из архива)

Двойные стандарты и избирательность в применении законов - обычная практика для российской власти. Очень удобно, когда можно использовать самые разные инструменты для борьбы с инакомыслием, либо молча наблюдать, как кто-то другой борется с ними от собственного имени.

Атаки на "Артдокфест": цель - документальное кино 

Одним из самых ярких примеров стала серия настоящих атак на фестиваль документального кино "Артдокфест". И если мероприятия в Санкт-Петербурге фактически сорвали усилиями представителей власти (полиции и Роспотребнадзора), то в Москве показы некоторых фильмов пришлось отменить из-за действий активистов, недовольных программой фестиваля. Организаторы "Артдокфеста" получили угрозы из-за французского фильма "Тихий голос" . Фильм рассказывает о бойце ММА, который бежал из Чечни в Брюссель после того, как старший брат узнал, что он гей.

Татьяна Фельгенгауэр

Татьяна Фельгенгауэр

Дело не ограничилось только звонками: все билеты на сеансы фильма "Тихий голос", намеченные на 5 апреля, выкупили, заплатив банковской картой. Другой фильм, "Дорога домой", стал поводом для атаки прокремлевского движения SERB. Активисты буквально ворвались в зал, пытаясь криками сорвать показ. При этом вместе с ними в кинотеатре присутствовали и полицейские, которые на происходящее никак не отреагировали.

Кстати, участники SERB угрожали организаторам "Артдокфеста" и из-за запланированного показа украинского короткометражного фильма "Родимое пятно". Фестиваль был вынужден разместить эту работу на онлайн площадке. И если в случае с фильмом "Тихий голос" угрозы были связаны с темой геев в Чечне, то фильмы "Дорога домой" и "Родимое пятно" вызвали агрессию активистов использованием слов "оккупированный" и "аннексия" в контексте темы Крыма.

Угрозы писателю Глуховскому: причина - гражданская позиция

Еще один сюжет тоже связан с Чечней, только на этот раз повод - не кино про гея, а сериал "Топи", в котором одну из героинь некие люди посчитали чеченкой. Автору сценария сериала, писателю Дмитрию Глуховскому, начали угрожать, а в анонимном телеграм-канале, посвященном Чечне, были опубликованы паспортные данные, домашний адрес и телефон Глуховского. Полиция на эту публикацию никак не реагирует, хотя в последнее время появление личных данных в открытом доступе стало беспокоить власть. Правда, лишь в том случае, если это данные силовиков.

Депутаты даже приняли в первом чтении законопроект, который предлагает ввести уголовное наказание за распространение данных силовиков и их близких. Этот законопроект - лишнее доказательство двойных стандартов, которые существуют в России. Одно дело - защищать силовиков, опору режима, и совсем другое - писателя, который открыто выражает гражданскую позицию и выступает в защиту Алексея Навального.

Громят выставки и срывают кинопоказы: у кого монополия на насилие?

Эти сюжеты объединяет то, что очевидно противоправные действия никак не пресекаются государством. Фактически власть делится монополией на насилие с фанатиками и радикальными активистами. Под прикрытием защиты оскорбленных чувств и убеждений эти люди просто нарушают закон. Однако нарушают они его в отношении тех, кого пропаганда называет "либеральной общественностью", тех, кого власть считает если не врагами, то точно не друзьями. Своего рода это борьба с инакомыслящими.

По сути, если власть не хочет открыто вводить цензуру или преследовать творческих деятелей, выступающих с оппозиционными высказываниями, то почему бы не уступить место активистам разных радикальных движений и просто "неравнодушным" гражданам.

Понимая собственную безнаказанность, эти "активисты" продолжат громить выставки, срывать кинопоказы и преследовать писателей. Но власть тут может угодить в собственную ловушку. И если пока это выглядит скорее комично, как в случае с Эрмитажем, на который неравнодушный гражданин написал жалобу из-за голых статуй, то в дальнейшем заигрывание с радикальными элементами может обернуться чем-то более серьезным. Признавая их возможность нарушать закон и гарантируя им безнаказанность, власть вряд ли сможет контролировать тех, кто в какой-то момент решит, что отныне самостоятельно может определять, кто тут враг государства. 

Автор: Татьяна Фельгенгауэр - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор колонки на DW.  Telegram: @tanya_f, Twitter: @t_felg

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

  • Сцена из фильма

    Победители Берлинале - 2021

    "Золотой медведь" получила комедия "Невезучий трах, или Безумное порно"

    Фильм начинается весьма драматично: учительница с мужем сняли секс-видео, которое вскоре не по их воле становится достоянием общественности. Фильм румынского режиссера Раду Жуде (обладатель "Серебряного медведя" 2015 года за лучшую режиссуру) становится наглядным материалом для размышлений о морали и двойных стандартах.

  • Сцена из фильма

    Победители Берлинале - 2021

    "Серебряный медведь" для японского режиссера

    Для японского режиссера Рюсукэ Хамагути его фильм "Колесо фортуны и фантазии" - дань уважения женщинам. Фильм состоит из сцен, которые снимались почти исключительно в одном помещении с двумя актрисами и двумя актерами. Жюри Берлинале присудило картине Гран-при за глубокие диалоги.

  • Сцена из фильма

    Победители Берлинале - 2021

    "Серебряный медведь" за лучшую режиссерскую работу

    Известный венгерский режиссер-документалист Денеш Надь на нынешней Берлинале представил дебютный полнометражный игровой фильм "Естественный свет". Он повествует о том, как венгерские солдаты во время Второй мировой войны искали на территории СССР партизан, и показывает их моральное падение.

  • Сцена из фильма

    Победители Берлинале - 2021

    "Серебряный медведь" за лучший документальный фильм

    Немецкий режиссер Мария Шпет удостоена "медведя" за документальный фильм "Господин Бахман и его класс". Она сопровождает учителя Бахмана, чьи ученики-подростки часто не говорят по-немецки. Фильм показывает, с каким терпением педагог помогает детям интегрироваться в новую жизнь, объясняя им, насколько важно образование.

  • Сцена из фильма

    Победители Берлинале - 2021

    "Серебряный медведь" за главную роль - немецкой актрисе

    Немецкая актриса Марен Эггерт, сыгравшая главную роль в фильме Марии Шрадер "Я твой человек", удостоена "серебряного медведя". 47-летняя актриса сыграла в трагикомедии ученую, которая влюбляется в робота-гуманоида.

  • Сцена из фильма

    Победители Берлинале - 2021

    "Серебряный медведь" за роль второго плана

    У венгерского малобюджетного фильма "Лес, я вижу тебя везде" режиссера Бенедека Флигауфа практически не было финансовых средств. Актерский состав включал в себя не только профессиональных актеров, но и любителей. В этом фильме дебютировала Лилла Кизлингер. И она сразу получила столь престижную награду - "медведя" за лучшую актерскую роль второго плана.

  • Сцена из фильма

    Победители Берлинале - 2021

    "Серебряный медведь" за лучший сценарий

    Черно-белый фильм южнокорейского режиссера Хон Сан Су "Вступление" длится всего час. В пасмурную погоду главные герои, разговаривая друг с другом, постоянно возвращаются к неуместным пустым фразам. Хон Сан Су уже получил "медведя" за лучшую режиссерскую работу в 2020 году, а теперь жюри выбрало его за лучший сценарий.

  • Сцена из фильма

    Победители Берлинале - 2021

    "Серебряный медведь" за новаторство

    Мексиканец Алонсо Руис Палашиос уже увез из Берлина "Серебряного медведя" - в 2018 году. Его нынешний "Полицейский фильм" представляет собой гибрид документального и художественного кино. Две актрисы облачаются в полицейскую форму и "балансируют" между насилием и защитными функциями.

    Автор: Торстен Ландсберг, Виктор Вайц


Смотреть видео 03:50

Любовь вне закона: как живется геям в Чечне (09.10.2017)

 

Аудио- и видеофайлы по теме

Манский в "Немцова.Интервью": Государство финансирует только пропагандистские фильмы  

Кинокритик Антон Долин о хорошем и плохом кино и успокоительном броме для Путина и Навального  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Меркель призвала Путина отвести войска от границы с Украиной  

Загнать в минус. Новая тактика властей Беларуси против критиков Лукашенко?  

Древнейшая деревянная скульптура в мире оказалась еще более старой  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Telegram: Что там у немцев?

Twitter: новости DW

Facebook: сообщество DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера