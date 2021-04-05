 На режиссера Виталия Манского напали активисты SERB | Новости из Германии о России | DW | 09.04.2021

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Россия

На режиссера Виталия Манского напали активисты SERB

Несколько провокаторов из движения SERB накинули на шею режиссера Манского некую ткань в то время, как он давал интервью у кинотеатра "Октябрь" в Москве.

Режиссер Виталий Манский на фестивале документального кино Артдокфест, 2016 год

Режиссер Виталий Манский на фестивале "Артдокфест" (фото из архива)

На режиссера Виталия Манского напали провокаторы из прокремлевского движения SERB. Это произошло в пятницу, 9 апреля, около московского кинотеатра "Октябрь", где проходит фестиваль документального кино "Артдокфест" (Artdocfest).

Инцидент произошел в тот момент, когда Манский давал интервью информагентству AP. Как рассказал впоследствии пострадавший в эфире телеканала "Дождь", один из нападавших пытался какой-то тканью перехватить ему горло. "В итоге подскочили находящиеся вокруг люди… В итоге они (провокаторы. - Ред.) были отбиты, и они исчезли", - рассказал о произошедшем режиссер.

По его словам, нападавших было до шести человек, однако он не пострадал. Если бы не охрана кинотеатра и не находившиеся рядом журналисты, все могло бы закончиться "более грустно", резюмировал Виталий Манский.

Ранее, 7 апреля, активисты движения SERB попытались сорвать показ фильма "Дорога домой" на фестивале "Артдокфест" в Москве. Картина рассказывает историю молодого человека, который после оккупации Крыма Россией переехал оттуда в село в другой части Украины.

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  • Секция Generation

    Берлинале 2020: в новом формате

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    У секции "Generation" ("Поколение") - также богатые традиции. Она предназначена для юных зрителей. Но, разумеется, интересное для себя среди почти 60 фильмов находят не только дети и подростки. "Paradise Drifters" (фото) из Нидерландов рассказывает о трех приятелях без постоянного места жительства, но с мечтой причалить к какому-нибудь безопасному берегу.

  • Сериал о Хилари Клинтон

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    Сериал о Хилари Клинтон

    Четырехчасовой документальный сериал имеет неплохие шансы стать одним из главных хитов фестиваля. Тем более, что его реальная героиня ожидается на премьере в Берлине. Это бывший госсекретарь и кандидат в президенты США Хилари Клинтон. Сериал "Хилари" (фото) рассказывает о ее личной жизни и карьере и будет транслироваться по всему миру потоковым провайдером с марта.

  • Соломон и царица Савская

    Берлинале 2020: в новом формате

    Не забываем классику

    Берлинале уделяет много внимания истории кино. Одним из ярких событий на этот раз станет показ отреставрированной версии немецкого немого фильма ужасов "Кабинет восковых фигур". Ретроспектива посвящена голливудскому режиссеру Кингу Видору. Он начинал в эпоху "великого немого" и одним из первых перешел на звук. Знамениты его исторические картины, в частности, "Соломон и царица Савская" (фото).

  • Телесериал Sex

    Берлинале 2020: в новом формате

    Обязательное телевидение

    Ведущие кинофестивали мира уже не могут игнорировать телевизионные сериалы. Берлинале в 2020 году представляет новые теленовеллы из Австралии, Дании, Германии, Франции, Канады, Австрии, США и Великобритании. И среди них есть и новые форматы: шесть эпизодов сериала "Sex" из Дании имеют общую продолжительность всего 77 минут.

  • Хеллен Миррен

    Берлинале 2020: в новом формате

    Награды женщинам

    "Золотой медведь" и другие награды Берлинале будут вручаться 29 февраля. Уже сейчас известны имена двух лауреаток. Приз "Камера Берлинале" за 2020 год достанется режиссеру из Германии Ульрике Оттингер. А почетный "Золотой медведь" – Хеллен Миррен (фото). По этому случаю Берлинале покажет подборку фильмов с участием британской актрисы.

    Автор: Йохен Кюртен


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