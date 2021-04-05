На режиссера Виталия Манского напали активисты SERB

На режиссера Виталия Манского напали провокаторы из прокремлевского движения SERB. Это произошло в пятницу, 9 апреля, около московского кинотеатра "Октябрь", где проходит фестиваль документального кино "Артдокфест" (Artdocfest).

Инцидент произошел в тот момент, когда Манский давал интервью информагентству AP. Как рассказал впоследствии пострадавший в эфире телеканала "Дождь", один из нападавших пытался какой-то тканью перехватить ему горло. "В итоге подскочили находящиеся вокруг люди… В итоге они (провокаторы. - Ред.) были отбиты, и они исчезли", - рассказал о произошедшем режиссер.

По его словам, нападавших было до шести человек, однако он не пострадал. Если бы не охрана кинотеатра и не находившиеся рядом журналисты, все могло бы закончиться "более грустно", резюмировал Виталий Манский.

Ранее, 7 апреля, активисты движения SERB попытались сорвать показ фильма "Дорога домой" на фестивале "Артдокфест" в Москве. Картина рассказывает историю молодого человека, который после оккупации Крыма Россией переехал оттуда в село в другой части Украины.

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