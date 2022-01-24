ПАСЕ: Преступления на почве гомофобии в России остаются безнаказанными
ПАСЕ заявляет о "вопиющих нарушениях" прав ЛГБТИ в России и призывает в своей резолюции страны Европы предоставлять убежище всем, кто вынужден бежать из РФ из-за преследований на почве сексуальной ориентации.
Полиция задерживает ЛГБТИ-активистов во время их акции протеста в Москве (фото из архива)
Российские власти должны удвоить свои усилия для того, чтобы найти и наказать виновных в преступлениях против представителей ЛГБТИ-сообщества, совершенных в Чеченской Республике, а также выплатить компенсацию жертвам этих преступлений. Об этом говорится в резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) "Борьба с растущей ненавистью к ЛГБТИ в Европе", которая была принята во вторник, 25 января, в Страсбурге.
Подготовлена она была докладчиком от комитета ПАСЕ по вопросам равенства и недискриминации, бельгийским депутатом от группы социалистов Фуратом Бен Шикхом. В тексте документа указывается, что в последние годы в Европе наблюдается рост разжигания ненависти, насилия и преступлений на почве ненависти в отношении ЛГБТИ. Отдельно в резолюции упоминается, что "широкомасштабные и зачастую ожесточенные нападки на права ЛГБТИ в последние годы происходят, среди других стран, в Венгрии, Польше, России, Турции и Соединенном Королевстве".
Но только рекомендации для российских властей выделены в отдельный параграф резолюции. При этом в докладе, сопровождающем резолюцию, отмечается, что за последние десятилетия "нигде в Европе не применялось более ужасающего насилия в отношении ЛГБТИ, чем в спонсируемых государством атаках на ЛГБТИ в Чечне, произошедших в 2017 году".
Оказывать давление на власти и предоставлять убежище жертвам
"Принимая во внимание вопиющие нарушения прав человека, совершенные против представителей ЛГБТИ в Чеченской Республике, которые ассамблея уже осудила в своей резолюции от 2018 года, но которые продолжают происходить и сегодня", ПАСЕ призвала Российскую Федерацию "удвоить свои усилия для преследования и наказания лиц", совершающих преступления на почве сексуальной ориентации. А также "предоставить компенсацию жертвам" этих преступлений и гарантировать, что действия "тех, кто совершил такие нарушения прав человека, не останутся безнаказанными".
Ассамблея обратилась также к странам-членам Совета Европы, призвав их "возобновить давление" на российские власти с тем, чтобы они обеспечили "осуществление правосудия" по делам, касающимся нарушений прав ЛГБТИ. Кроме того, ПАСЕ просит страны-члены СЕ "приложить больше усилий для того, чтобы предоставить убежище и защиту" тем, кто вынужден был покинуть Россию из-за преследований на почве "сексуальной ориентации и половой идентификации".
Впервые о преследованиях гомосексуалов в Чечне сообщила "Новая газета" в апреле 2017 года. По данным издания, местные правоохранители задержали и подвергли пыткам из-за подозрений в гомосексуальных связях около ста человек. В публикации утверждалось, что по крайней мере трое задержанных погибли в результате внесудебной расправы. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отрицал не только наличие такого рода преследований, но и само существование геев в Чечне, а также заявлял, что такие люди были бы убиты своими семьями.
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Автор: Виктор Вайц
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