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Кадыров отменил приказ не брать в плен бойцов ВСУ

Жан Рофе
2 ноября 2024 г.

Отмену своего запрета брать в плен украинских военных глава Чечни объяснил многочисленными просьбами жителей Украины.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров (фото из архива)
Рамзан Кадыров (фото из архива)Фото: Yelena Afonina/Tass/dpa/picture alliance

Глава Чечни Рамзан Кадыров отменил приказ бойцам подразделений спецназа "Ахмат" не брать в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в субботу, 2 ноября. По словам Кадырова, такое решение принято по просьбе украинских граждан, которые, как утверждает чеченский лидер, написали ему "более двух тысяч писем".

"Письма разного содержания, пишут как женщины, у которых мобилизованы близкие, так и мужчины, находящиеся на линии соприкосновения не по доброй воле. Однако объяснение просьбы в каждом заявлении одно и то же: сдаться в плен российским бойцам - это единственный способ остаться в живых для тех, кого отправляют в окопы против своего желания", - отметил Кадыров.

Глава Чечни утверждает, что письма поступили в департамент по рассмотрению обращений администрации республики. Никаких доказательств в подтверждение своих слов Кадыров не привел. "Отвечаю всем заявителям здесь, в официальном моем канале: ранее данный ахматовцам приказ "не брать пленных" отменен. Желающие сдаться российским войскам будут жить. Остальным не завидую", - заключил он.

Кадыров запретил брать пленных после атаки дрона в Гудермесе

Кадыров поручил командирам на передовой "не брать в плен" украинских военных после атаки беспилотника на Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе. Из-за удара, нанесенного рано утром 29 октября, на территории учебного заведения загорелась "крыша пустующего здания", обошлось без жертв и пострадавших, заявил тогда глава Чечни.

Вечером того же дня он выступил с утверждением, что в результате атаки дрона на университет в Гудермесе есть жертвы среди пленных военнослужащих ВСУ, которые якобы содержались на территории РУС.

В университете спецназа готовят солдат для войны против Украины

Частный университет спецназа в Гудермесе был основан в августе 2013 года по инициативе Кадырова и носит имя президента РФ Владимира Путина.

Министерство обороны Великобритании в мае 2024 года сообщило, что в этом учебном заведении готовят российских военнослужащих к участию в войне против Украины и что с февраля 2022 года там прошли подготовку около 42 тысяч военных. "Вместе с тем, очень вероятно, что в этом университете солдаты проходят лишь тренинг длительностью до 10 дней, что ставит под сомнение эффективность обучения и самого учебного заведения", - указывалось в заявлении.

 

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