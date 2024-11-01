"Хиджаб раскола": скандал федерального уровня в России

В России разгорелся скандал федерального уровня из-за запрета на ношение никабов и хиджабов в школах во Владимирской области. Этот регион уже третий в России, где ввели постоянные ограничения на ношение религиозной одежды, но именно там нововведение столкнуло Z-патриотов и депутатов от мусульманских республик. Пока борьба проходит в словесных перепалках в СМИ и соцсетях. Несмотря на ужесточающуюся полемику, Кремль пока устранился от этой проблемы.

Владимирская область - уже третий субъект, где ввели запрет на хиджаб

Начало учебного года в российской школе Фото: Janina Semenova/DW

Запрет на ношение никабов и хиджабов - религиозной одежды, скрывающей лицо полностью или частично - ввели в школах во Владимирской области. Власти этого региона объяснили, что такими нововведениями пытаются создать в школах "деловую атмосферу" и хотят предотвратить в будущем "конфликты на национальной и религиозной почве". Чиновники также добавили, что подобные требования есть в конституции страны, где указано, что образование в России носит светский характер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов отметил, что в Кремль не участвует в дискуссии по этому вопросе.

Владимирская область - уже третий регион с подобными ограничениями: аналогичный запрет ввели в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округах. Например, из-за этого запрета в сентябре 2022 года школьница в ЯНАО заявила о своем исключении из школы, но позже местные власти сделали для нее исключение и перевели на семейную форму образования. Возникший скандал быстро потушили. Но во Владимирской области вопрос быстро перерос в пожар федерального значения. За несколько дней обменялись взаимными обвинениями два лагеря в России, привыкшие к радикальному способу решения конфликтов: Z-патриоты и политики из республик Северного Кавказа.

Z-патриоты обвинили чеченские власти в попытке расширить зону влияния

Никаб - головной убор черного цвета, полностью закрывающий лицо и волосы и оставляющий лишь прорезь для глаз. Фото: picture-alliance/dpa/P. Endig

Пока за местных властей Владимирской области вступилось Министерство образования, в водоворот медийного противостояния охотно включились представители российского парламента. Депутат Госдумы РФ от Дагестана Бийсултан Хамзаев назвал "идиотами" чиновников во Владимирской области - они, по его мнению, вводят запрет "в момент, когда страну кусают со всех сторон". Его коллега от Чечни Адам Делимханов написал в Telegram, что ведет "переговоры" с местными властями Владимирской области от имени Рамзана Кадырова. "Мы доходчиво объясним, что такое религиозные традиции и почему их нельзя бесцеремонно запрещать!" - написал он. Ранее Кадыров заявлял, что "убьет любого, кто скажет его дочери снять хиджаб". При этом власти Чечни отмечали, что сами выступают против никабов - там уже несколько лет существует негласный запрет на ношение этого арабского элемента одежды, закрывающего практически все лицо. Но они резко выступают против запрета хиджабов - важного атрибута мусульманского гардероба на Северном Кавказе, оставляющего лицо открытым.

Заявления Делимханова вызвали волну возмущения в лагере Z-патриотов, которые не раз обвиняли чеченское подразделение "Ахмат" в недостаточном участии во вторжении в Украину. Провоенный Telegram-канал "Два майора" (более 1 млн подписчиков) назвал давление на власти Владимирской области "распространением влияния чеченских депутатов на иные регионы". Прокремлевский "военкор" Роман Сапоньков (100 тысяч подписчиков в Telegram-канале) задался вопросом, "не являются ли подобные действия чеченских депутатов примером ослабления федерального центра во время СВО?" Депутат Госдумы и пропагандист Евгений Попов негативно отозвался о реакции своих коллег из Северного Кавказа, а после этого заявил, что Хамзаев ему угрожал по телефону.

В мусульманском обществе - особое отношение к хиджабу

Правомерность действий местных властей во Владимирской области оценить довольно сложно, говорит исламовед и старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов. Эксперт в разговоре с DW отметил, что чиновники затронули очень деликатный вопрос для мусульман. Если никаб не является традиционной одеждой на Северном Кавказе - например, запрет на этот элемент одежды действует в Дагестане и Карачаево-Черкесии, то к хиджабу в этом регионе особое отношение. "Запретить его невозможно", - говорит Ярлыкапов.

Теракт в Махачкале Фото: Golos Dagestana/AP/picture alliance

Поэтому подобные ограничения, считает он, повышают уровень напряжения в российском обществе. Например, в Дагестане вспыхнули волнения на фоне запрета на ношение никаба в 2024 году - там опасались, что ограничения могут коснуться в будущем хиджаба. Муфтият Дагестана несколько раз менял формулировку фетвы, остановившись на более нейтральной - "временный запрет никаба до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения". В свою очередь власти различных регионов России, допускает Ярлыкапов, могут опасаться "видимой исламизации" на фоне недавних терактов в Дагестане и подмосковном концертном центре "Крокус Сити Холл".

Во власти РФ регулярно проходят споры по поводу ношения никабов и хиджабов

В сентябре 2024 года в Госдуму был внесен законопроект, который должен был позволить российским регионам самостоятельно принимать запреты на ношение никабов и другой религиозной одежды, скрывающей лицо. Эту инициативу продвигала партия "Новые люди", которая в пояснительной записке объяснила: "человек с закрытым или частично закрытым лицом не может быть идентифицирован камерами видеонаблюдения". Однако правительство РФ не поддержало законопроект, указав, что такой закон излишен, так как школы сами "устанавливают требования к одежде обучающихся в соответствии с типовыми требованиями". Ранее против ношения никабов и хиджабов высказывался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин: "Почему ношение закрытой религиозной одежды запрещено в других странах, а в России разрешено?"

В конституции есть положение, которое гарантирует право на образование в России, независимо от отношения к религии, обращает внимание правозащитница из Дагестана и автор книги о домашнем насилии на Кавказе Марьям Алиева. В своем Instagram-канале она напомнила, что в начале 2000-х в России на волне борьбы с радикализмом с большим подозрением относились к совершению намаза, а тех женщин, которые надевали хиджаб "ставили на учет и их навещал участковый, а в вузах отправляли к психологу". Она опасается, что с подобными запретами такая практика может возродиться.

Собеседницы Алиевой на ее странице в Instagram рассказывают, что школы в разных регионах по-своему трактуют Конституцию. Одна из них рассказала, что из-за хиджаба ее дочери "вызывают в третий раз в школу с начала учебного года", не уточнив, из какого она региона. В Москве, по словам другой собеседницы Алиевой, получилось разрешить конфликт с администрацией школы. Она воспользовалась помощью юриста и получила подписи от родителей других школьников, что они не возражают против того, чтобы ее дочь носила хиджаб на уроках: "В итоге тихо молча замяли эту тему. Дочь теперь ходит спокойно в платке".