Глава Чечни готовит преемника: Адам Кадыров заменит отца?

15-летний Адам Кадыров за полтора месяца стал обладателем длинного списка наград от соседних республик, а также получил должность начальника отдела безопасности главы Чечни, то есть своего отца Рамзана Кадырова. Это все произошло после того, как в интернете разместили видео избиения арестанта в СИЗО Грозного. В кадре - Адам Кадыров наносит удары Никите Журавелю, которого власти Чечни преследуют за акцию с сожжением Корана (дело возбудили по статье об оскорблении чувств верующих (ч. 2 ст. 148 УК РФ). 19-летний житель Волгограда Никита Журавель был задержан полицией в родном городе, а затем передан чеченским коллегам.

Почему на сына Кадырова обратили внимание сейчас

Избиение Никиты Журавеля и появление видео в интернете было встроено в общую логику представления наследника, считает руководитель Центра политико-географических исследований, приглашенный исследователь Фонда "Наука и политика" в Берлине Николай Петров. Он вспоминает, что видео опубликовали 25 сентября, а на следующий день Рамзан Кадыров оказался на приеме президента России.

"Это выглядит так, как будто бы Кадыров ставит наследника и заблаговременно его представляет Путину, а затем получает какие-то знаки принятия Адама как наследника от исламских республик", - говорит Петров. Правда, эксперт не исключает, что Рамзан Кадыров может подражать Пригожину - создавать иллюзию "двойного дна": когда до конца не совсем понятно, что ему дозволено, а где уже самовольность.

События в настоящее время настолько непредсказуемы и быстротечны, что 15-летний Адам Кадыров - не самый лучший преемникв силу своего юного возраста, считает главный редактор интернет-издания "Кавказский узел" Григорий Шведов: "Все может поменяться за два-три месяца, а тут ему еще три года до совершеннолетия".

По мнению Шведова, изобилие наград и чрезмерное внимание, которое происходит вопреки чеченской традиции не хвалить своих детей, говорит больше о психологической травме Рамзана Кадырова - он пытается компенсировать то, чего не получил от своего отца. Поэтому время от времени будут появляться новости о наградах его детей, которые не будут нести в себе глубокого политического значения, уверен Шведов.

Другое дело, отмечает эксперт, нетипична реакция с массовым дарением орденов не только из ближайших республик, но и Татарстана. "Здесь работает не Кремль, а кадыровская "дипломатия". Это довольно важный сигнал того, что Кадыров далеко вышел за пределы Чечни, тут нет ничего нового, но вышел он настолько далеко, что таким вопиющим избиением он может гордиться и получать за него награды", - говорит Шведов.

Кадыров готовит преемника?

Сын бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Ибрагим вспоминает, что впервые об Адаме Кадырове заговорили после его участия в возрасте 9 лет в турнире по смешанным единоборствам в Грозном, где ему присудили победу над соперником из Северной Осетии, хотя "было очевидно обратное". Кроме того, правила этого вида спорта не допускают проведения поединков среди 8-10-летних детей, но никаких санкций в отношении Адама не последовало.

Такое внимание и легкие победы достаются Адаму чаще и больше, чем другим детям Кадырова, говорит Янгулбаев: "Преемников готовят заранее и постепенно. Посмотрите соцсети Адама, с ним нянчатся, как ни с кем другим". По словам Янгулбаева, в главном офисе одной из крупнейших строительных компаний в Грозном, которая, "как мы считаем, полностью контролируется семьей Кадырова на стене висит фотография Адама Кадырова - можно посмотреть видео в их инстаграме. Даже в Чечне сложно представить, что бизнесмен повесит на стену фотографию с чужим ребенком". Янгулбаев полагает, что эти атрибуты - "наследство для будущего преемника".

Несмотря на то, кого из детей Рамзан Кадыров готовит в преемники, его план не обладает большой перспективой, считает Николай Петров. "Все зависит от того, кто будет в Кремле: 15-летний ребенок, думаю, легко сегодня при живом, безжалостном и сильном отце воспринимается как наследный принц. Но трудно представить себе, что у него хватит воли и силы, собственных ресурсов для того, чтобы удержать власть".

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