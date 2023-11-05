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15-летний сын Кадырова стал главой отдела его безопасности

Александра Иванова
5 ноября 2023 г.

Министр информации Чечни Ахмед Дудаев поздравил подростка с назначением на "важную" и "ответственную" должность - начальника отдела безопасности главы Чечни Рамзана Кадырова.

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Адам Кадыров, сын главы Чечни Разана Кадырова на бокрсерском ринге
Адам Кадыров, сын главы Чечни Разана КадыроваФото: Yelena Afonina/TASS/picture alliance/dpa

15-летний Адам Кадыров, который в сентябре 2023 года избил в чеченском СИЗО задержанного за сжигание Корана студента Никиту Журавеля, был назначен на "важную" и "ответственную" должность в службе безопасности своего отца - Рамзана Кадырова. Об этом в субботу, 4 ноября, сообщил в Telegram министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.  В то же время командир спецполка МВД по Чечне имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев в своем блоге в Instagram уточнил, что речь идет о должности начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни.

"Адам проявил себя как смелый, отважный патриот Родины и человек, который готов заступаться за религию! <..> Все знают о его храбром нраве и сильном характере!" - говорится в посте Дудаева.

В начале октября Адам Кадыров получил звание Героя Чеченской республики, которое присваивают за выдающиеся заслуги перед регионом и чеченским народом, связанные с совершением геройского подвига.

В конце октября подростку также вручили второй по значимости орден Татарстана - "Дуслык" - за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия".

Избиение сыном Кадырова студента Никиты Журавеля

Видео, на котором Адам Кадыров избивает в СИЗО Чечни находящегося там по обвинению в сожжении Корана студента из Волгограда Никиты Журавеля, опубликовал в Сети сам Рамзан Кадыров. В комментарии к ролику глава Чечни написал, что гордится поступком Адама.

Эта запись вызвала огромный общественный резонанс, однако министерство внутренних дел Чечни, "проведя проверку" по факту избиения задержанного в следственном изоляторе, отказалось возбуждать уголовное дело, так как сыну главы Чечни 15 лет, а минимальный возраст уголовной ответственности за такие преступления - 16 лет, сообщил 4 октября, Telegram-канал Baza.

Правоохранительные и надзорные органы РФ никак не отреагировали на скандальную ситуацию. Не было дано никаких комментариев ни относительно того, как постороннее лицо попало в СИЗО, ни на тему допустимости действий Кадырова-младшего.

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Сообщене в Instagram командирf спецполка МВД по Чечне имени Ахмата Кадырова Замида Чалаева

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