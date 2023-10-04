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Полиция Чечни не стала возбуждать дело против сына Кадырова

Илья Коваль
4 октября 2023 г.

Отказ в возбуждении уголовного дела против сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама за избиение задержанного в МВД Чечни объяснили тем, что Адам не достиг возраста уголовной ответственности - 16 лет.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан КадыровФото: Musa Sadulayev/AP Photo/picture alliance

Министерство внутренних дел Чечни провело проверку по факту избиения сыном Рамзана Кадырова Адамом задержанного в следственном изоляторе. Ведомство отказалось возбуждать уголовное дело, так как сыну главы Чечни 15 лет, а минимальный возраст уголовной ответственности за такие преступления - 16 лет, сообщает в среду, 4 октября, Telegram-канал Baza.

Проверку проводили сотрудники отдела полиции номер 1 Ахматовского района города Грозного, а ход проверки был на контроле у прокуратуры Чечни, отмечает Baza.

Избиение задержанного за сожжение Корана

В середине августа Никита Журавель, задержанный в Волгограде по обвинению в сожжении Корана (следствие утверждает, что "он выполнял задание украинских спецслужб"), и этапированный в Чечню, сообщил, что в чеченском СИЗО его избил сын Рамзана Кадырова - 15-летний Адам.

25 сентября в Telegram-канале Рамзана Кадырова было выложено видео с избиением Журавеля. В комментарии к ролику глава Чечни написал, что гордится поступком Адама.

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