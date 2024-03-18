Избиение Журавеля в СИЗО: СК заявил о наказании сотрудников

Должностные лица СИЗО в Грозном были привлечены к ответственности после избиения сыном Кадырова обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля, сообщило управление СК по Чечне.

Следственный комитет РФ сообщил о наказании должностных лиц СИЗО № 1 Грозного после того, как в этом изоляторе сын главы Чечни Адам Кадыров летом 2023 года избил арестованного Никиту Журавеля. Сотрудники СИЗО были привлечены к "дисциплинарной ответственности", указывается в письме управления СК по Чечне, опубликованном в понедельник, 18 марта, Telegram-каналом Baza.

При этом не поясняется, как именно были наказаны сотрудники изолятора. Кроме того, неизвестен адресат ответа на обращение о проведении проверки СИЗО и отсутствует официальное подтверждение наказания сотрудников.

Дело Никиты Журавеля и избиение в СИЗО Адамом Кадыровым

Никита Журавель был задержан в мае 2023 года по делу об оскорблении чувств верующих. По версии следствия, он по заданию украинских спецслужб сжег Коран на фоне Соборной мечети в Волгограде, после чего передал запись своих действий сотруднику Службы безопасности Украины в обмен на обещанное вознаграждение 10 тысяч рублей.

Через пять дней после ареста Журавеля доставили в СИЗО в Грозном, где его избил сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам. Видео избиения глава республики опубликовал в своем Telegram-канале. Поступок сына он прокомментировал словами: "Побил и правильно сделал". Грозненская полиция не увидела в действиях Адама Кадырова преступления. После избиения Журавеля Кадыров-младший получил шесть орденов, звание Героя Чечни и должность начальника отдела обеспечения безопасности главы республики.

В конце февраля Висаитовский районный суд города Грозного Чеченской Республики приговорил 20-летнего Журавеля к 3,5 года лишения свободы. Его признали виновным по статьям об оскорблении чувств верующих и о хулиганстве по мотиву религиозной ненависти. На заседаниях суда он признавал вину по первому обвинению, но отрицал по второму, отмечает "Медиазона". Ранее прокурор просил для осужденного такой же срок. "Мемориал" признал Журавеля политзаключенным.

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