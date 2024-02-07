В избиении Никиты Журавеля не увидели преступления

В избиении Никиты Журавеля сыном Рамзана Кадырова Адамом в СИЗО не нашли "события преступления". Об этом со ссылкой на грозненскую полицию сообщает врио начальника Управления защиты прав человека в уголовном процессе Владислав Григоров. Копию его официального письма с соответствующим заявлением в среду, 7 февраля, опубликовал Telegram-канал BRIEF.

В письме Григоров утверждает, что 16 сентября 2023 года в УМВД России по г. Грозный была проведена проверка "по сообщению о неправомерных действиях, совершенных в отношении Н.С. Журавеля". По ее результатам было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела "в связи с отсутствием события преступления".

Дело Никиты Журавеля

Никиту Журавеля задержали в мае 2023 года по делу об оскорблении чувств верующих. По версии следствия, Журавель, выполняя задание украинских спецслужб, сжег Коран на фоне Соборной мечети в Волгограде, после чего якобы передал видеозапись сожжения сотруднику СБУ. Через пять дней после ареста Журавеля перевели в СИЗО в Грозном.

Избиение Никиты Журавеля Адамом Кадыровым

В конце сентября 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает в СИЗО Никиту Журавеля ногами и руками. Позже Кадыров заявил, что гордится поступком сына и считает его правильным. А на прямой линии в декабре 2023 года сказал, что "было бы хорошо, если бы он убил его там на месте".

С момента избиения Адама Кадырова наградили множеством региональных наград. Ему также присвоили звание Героя Чечни и назначили на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы республики.

На инцидент отреагировала уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. После публикации Рамзаном Кадыровым ролика с избиениями Журавеля, она назвала уничтожение Священных книг "общественно опасным деянием, оскорбляющим чувства миллионов верующих", однако отметила, что за любое преступление человек должен отвечать "перед судом по закону" и содержаться в СИЗО во время следствия также "по правилам, которые установлены законом".

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