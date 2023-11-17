"Мемориал" признал политзаключенным Никиту Журавеля

Правозащитный центр (ПЦ) "Мемориал" признал политическим заключенным Никиту Журавеля - 19-летнего студента из Волгограда, которого поместили в СИЗО Чечни по обвинению в хулиганстве по мотивам религиозной вражды и оскорбления чувств верующих в связи с сожжением Корана. Об этом правозащитники сообщили в Telegram в четверг, 16 ноября.

В "Мемориале" полагают, что поступок молодого человека следует квалифицировать как "публичное осквернение религиозной литературы, то есть как административное правонарушение", а не уголовное деяние. Дополнительную квалификацию дела по статье о хулиганстве, перевод обвиняемого в СИЗО Чечни и допуск к нему посторонних лиц, а также избиение заключенного в СИЗО правозащитники называют "вопиющими нарушениями", которые необходимо расследовать.

"Публичное сожжение Корана, безусловно, имеет провокационный характер и заслуживает осуждения, но есть все основания сомневаться, что Коран сжег именно Журавель, так как на видео нет указаний авторства. Утверждение, что он сжег Коран по указанию украинских спецслужб и одновременно осуществлял наблюдение за военными объектами, кажется сомнительным", - говорится также в посте "Мемориала".

Видео с кадрами сожжения Корана

Никиту Журавеля арестовали в мае 2023 года. Поводом стало появление в Сети видео, на котором он, находясь в кустах, вблизи мечети в Волгограде сжигает священную книгу мусульман. На видео допроса студент сказал, что сжечь Коран его попросили неизвестные авторы украинского Telegram-канала.

Дело было передано для расследования в следственное управление по Чечне. Впоследствии Никиту Журавеля перевели в СИЗО Грозного.

Избиение Никиты Журавеля сыном Кадырова

В сентябре 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров выложил в Telegram видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает в СИЗО Журавеля. В комментарии к ролику он написал, что гордится поступком Адама.

Эта запись вызвала огромный общественный резонанс, однако министерство внутренних дел Чечни, "проведя проверку" по факту избиения задержанного в следственном изоляторе, отказалось возбуждать уголовное дело в связи с возрастом Кадырова-младшего.

Правоохранительные и надзорные органы РФ никак не отреагировали на скандальную ситуацию. Не было дано никаких комментариев ни относительно того, как постороннее лицо попало в СИЗО, ни на тему допустимости действий Кадырова-младшего.

Награды Адама Кадырова в России

В начале октября Адам Кадыров получил звание Героя Чеченской Республики, которое присваивают за выдающиеся заслуги перед регионом и чеченским народом, связанные с совершением геройского подвига.

В конце октября подростку также вручили второй по значимости орден Татарстана - "Дуслык" - за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия".

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