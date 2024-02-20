Обвинение запросило для Никиты Журавеля 3,5 года колонии

Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, попросили приговорить к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Об этом в ходе прений в Висаитовском районном суде города Грозного во вторник, 20 февраля, ходатайствовала прокуратура. Приговор ему будет вынесен 27 февраля.

Сам Журавель в ходе заседания рассказал, что изучает Коран, чтобы понять, как сильно он "оскорбил чувства мусульман". "Мой поступок ужасен и не имеет оправдания", - сказал он. Потерпевшими по делу об оскорблении чувств верующих в грозненском суде проходят 13 имамов мечетей чеченской столицы.

Дело Никиты Журавеля и избиение в СИЗО Адамом Кадыровым

Никита Журавель был задержан в мае 2023 года по делу об оскорблении чувств верующих. По версии следствия, он по заданию украинских спецслужб сжег Коран на фоне Соборной мечети в Волгограде, после чего передал запись своих действий сотруднику Службы безопасности Украины в обмен на обещанное вознаграждение 10 тысяч рублей.

Через пять дней после ареста Журавеля доставили в СИЗО в Грозном, где его избил сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам. Видео избиения глава республики опубликовал в своем Telegram-канале. Поступок сына он прокомментировал словами: "Побил и правильно сделал". Грозненская полиция не увидела в действиях Адама Кадырова преступления.

После избиения Журавеля Кадыров-младший получил шесть орденов, звание Героя Чечни и должность начальника отдела обеспечения безопасности главы республики.

Смотрите также: