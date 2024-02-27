Никиту Журавеля в Чечне приговорили к 3,5 года колонии

Висаитовский районный суд города Грозного Чеченской Республики приговорил Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, к 3,5 года лишения свободы. Об этом сообщают российские СМИ и Telegram-каналы во вторник, 27 февраля.

20-летнего Журавеля признали виновным по статьям об оскорблении чувств верующих и о хулиганстве по мотиву религиозной ненависти. На заседаниях суда он признавал вину по первому обвинению, но отрицал по второму, отмечает "Медиазона". Ранее прокурор просил для осужденного такой же срок.

Дело Никиты Журавеля и избиение в СИЗО Адамом Кадыровым

Никита Журавель был задержан в мае 2023 года по делу об оскорблении чувств верующих. По версии следствия, он по заданию украинских спецслужб сжег Коран на фоне Соборной мечети в Волгограде, после чего передал запись своих действий сотруднику Службы безопасности Украины в обмен на обещанное вознаграждение 10 тысяч рублей.

Через пять дней после ареста Журавеля доставили в СИЗО в Грозном, где его избил сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам. Видео избиения глава республики опубликовал в своем Telegram-канале. Поступок сына он прокомментировал словами: "Побил и правильно сделал". Грозненская полиция не увидела в действиях Адама Кадырова преступления.

После избиения Журавеля Кадыров-младший получил шесть орденов, звание Героя Чечни и должность начальника отдела обеспечения безопасности главы республики.

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