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"НГ Европа": Преемником Кадырова может стать Апти Алаудинов

Жан Рофе
22 апреля 2024 г.

Вероятным преемником Рамзана Кадырова на посту главы Чечни журналисты называют командира чеченского объединения "Ахмат" Апти Алаудинова. Он был доверенным лицом Путина на последних выборах президента.

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Командир чеченского добровольческого объединения спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов
Командир "Ахмата" Апти Алаудинов (фото из архива)Фото: Alexander Shcherbak/TASS/dpa/picture alliance

Администрация президента России, судя по всему, окончательно определилась с преемником главы Чечни Рамзана Кадырова: им станет командир чеченского добровольческого объединения спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов. Об этом пишет "Новая газета Европа", которая подготовила масштабное исследование политического ландшафта Чечни последних лет. Первая его часть была опубликована в понедельник, 22 апреля.

Алаудинов обратил на себя внимание во время съезда "Единой России" 18 декабря 2023 года в Москве, на котором делегаты поддержали кандидатуру Владимира Путина на пятый президентский срок. Он, по словам журналистов, предстал перед публикой "цивилизованным чеченским силовиком, от чего мы за последние 17 лет почти отвыкли". В ходе выступления Алаудинов, в частности, рассуждал о традиционных ценностях и религии. Эта речь стала первым важным сигналом его стремительного карьерного взлета, отмечает "Новая газета Европа".

В январе появилась новость, что Алаудинов - доверенное лицо Путина на президентских выборах. В марте Алаудинов успешно завершил переговоры о переходе трех тысяч бойцов частной военной компании "Вагнер" в возглавляемое им спецподразделение "Ахмат". А уже в апреле он по приказу Путина был назначен на должность заместителя начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны России. Журналисты называют это назначение трамплином в "будущей грандиозной карьере" Алаудинова.

Здоровье Кадырова "не оставляет надежд на его излечение"

По данным "Новой газеты Европа", сценарий на случай вынужденной смены власти в Чечне администрация российского президента начала разрабатывать с сентября 2023 года, поскольку состояние здоровья 47-летнего Рамзана Кадырова "не оставляет надежд на его излечение".

Сообщается, что в январе 2019 года у главы Чечни диагностировали некроз поджелудочной железы. Тогда же Кадыров начал проходить регулярные процедуры в ЦКБ Управделами президента РФ. Весной 2022 года, как пишет газета, состояние здоровья Кадырова стало стремительно ухудшаться. Он резко "увеличился в размерах", стал хуже говорить и медленно ходить, а также у него появилась одышка.

Источники издания утверждают, что в сентябре прошлого года Рамзан Кадыров был госпитализирован в ЦКБ Управделами президента в тяжелом состоянии из-за передозировки транквилизатором. Тогда врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких, для чего ввели в искусственную кому. Состояние Кадырова удалось стабилизировать, но результаты обследования его мозга "привели близких Кадырова в подавленное состояние", пишет "Новая газета Европа".

Официально информация о проблемах со здоровьем у главы Чечни не подтверждается.

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