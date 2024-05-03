Ложные нарративы антимигрантской повестки Кремля

Проблемы со въездом в РФ граждан Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана не случайные, но временные. Россияне не хотят заменять трудовых мигрантов. Без них экономика воюющей страны задохнется, уверен Иван Преображенский.

Задержание трудовых мигрантов в Москве (фото из архива) Фото: picture-alliance/dpa

Сначала Таджикистан, а теперь и Кыргызстан, рекомендует своим гражданам не ездить в Россию. Похожие проблемы возникают и у граждан Узбекистана. Их без объяснения причин задерживают на границе, не выпускают из аэропортов. Началось это после теракта в "Крокус Сити Холл", в котором погибли более ста человек. Ответственность за их гибель пытаются возложить на граждан Таджикистана. Между тем террористическая организация ИГ заявила, что этот теракт - ее рук дело. Так что же это - радикальное изменение отношения к трудовым мигрантам со стороны российских властей или очередной популизм?

Кремль применил принцип коллективной вины

Мощный поток откровенной ксенофобии и расистcких высказываний хлынул в России из телевизионных шоу после теракта в "Крокус Сити Холл". Власти выбрали вариант переключения внимания россиян на мигрантов, обвиняемых в совершении массового убийства. В Сеть были выложены ролики с отрезанием уха у одного из подозреваемых и другие откровенно садистские видеозаписи.

Иван Преображенский, обозреватель DW Фото: Peter Steinmetz/DW

После этого начались проблемы как у самих мигрантов, так и тех, кто отвечал за их интеграцию в России. На российские и даже таджикистанские вузы, ответственные за обучение иностранцев русскому языку, обрушились проверки и выговоры, им велели разорвать контракты с "частниками", которые, вероятно, кормились за счет сложившейся системы, напоминающей коррупционную вертикаль с представителями власти на самой верхушке.

Эта кампания создала ложное ощущение, будто российские власти считают, что если бы обвиняемые в совершении теракта в "Крокус Сити Холл" таджики, лучше говорили по-русски, были бы глубже интегрированы в российскую жизнь, то отказались бы от идеи взрывать москвичей. При этом ИГ как будто не в счет. Как и зашкаливающий уровень бытовой ксенофобии со стороны самих россиян, с которой сталкиваются любые мигранты.

Здесь надо отметить, что это не первая попытка переключить внимание россиян с других проблем, таких как война против Украины, международные санкции, снижение уровня жизни. Не говоря об угрозах безопасности, причем не из-за мигрантов, а из-за возвращающихся домой бывших заключенных, которые совершают насильственные преступления. Бороться с миграцией призывали в разных контекстах - после нападения России на Украину, но до теракта в "Крокус Сити Холл" - глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, представители Русской православной церкви (РПЦ) и многие другие публичные деятели и представители властей.

Трудовые мигранты из Таджикистана изучают русский язык (фото из архива) Фото: Lev Romanov/AFP/Getty Images

Но до теракта россияне упорно не "переключались" на эту проблему. А после него в обществе предсказуемо произошел резкий рост бытовой ксенофобии.

Без трудовых мигрантов никуда

Известно, что трудовые мигранты из условного глобального Юга в РФ не занимают, в основном, рабочие места "местных". Они работают в тех сферах, куда коренное население идти просто не хочет: слишком тяжело, мало платят, неквалифицированный труд.

В то же время Россия и без потери рабочих рук мигрантов сейчас испытывает рекордный кадровый голод. Тому есть сразу несколько причин. Одна из них - массовая эмиграция экономически активного населения из-за войны против Украины и мобилизации. Вторая причина в том, что часть экономически активных мужчин уже убиты на фронте. По самым скромным оценкам, десятки тысяч. Сотни тысяч воюют.

Гастарбайтер из Таджикистана на стройке в Москве (фото из архива) Фото: Galim Faskhutdinov

Теперь, из-за действий российской власти, "оголенным" оказывается и рынок неквалифицированного труда, который насыщался в основном за счет мигрантов. Я помню, как во время приездов в Москву, в 2015-16 годах, было удивительно видеть на улицах работников из российских же северокавказских республик. Но таджики оказались "дешевле".

Учитывая все эти факторы, понятно, что сами россияне не заменят трудовых мигрантов. Их даже для более квалифицированного труда в стране не хватает. А платить за неквалифицированный труд адекватные деньги работодатели просто не готовы. И власти в этом их, по сути, поддерживают. Что позволяет сказать: мигранты неизбежно вернутся.

Когда глава российского МИД Сергей Лавров говорит своему коллеге из Таджикистана, что речь идет о мерах безопасности при недопуске в Россию граждан Таджикистана, он отчасти говорит правду: это временные меры. Экономика страны без трудовых мигрантов "не поедет".

Труд мигрантов в России уже ограничивали - это не сработало. В рамках общего коррупционного характера российского государства в ближайшее время можно ждать скорее монополизации миграционного рынка. Кто-то из окружения Владимира Путина получит право организовать "одно окно". В него надо будет и заходить, и заносить. И мигранты вернутся, все такие же бесправные и нищие.