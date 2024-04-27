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Таджикистан обеспокоен отказами его гражданам во въезде в РФ

Жан Рофе
27 апреля 2024 г.

По данным МИД в Душанбе, необоснованные случаи отказа таджикистанцам во въезде в Россию приобрели "массовый характер" в последние недели.

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Таджикский гастарбайтер на стройке в Москве (фото из архива)
Таджикский гастарбайтер на стройке в Москве (фото из архива)Фото: Galim Faskhutdinov

Министерство иностранных дел Таджикистана выразило российскому послу Семену Григорьеву обеспокоенность по поводу случаев отказа гражданам республики во въезде в Россию. Как сообщило внешнеполитическое ведомство, встреча с Григорьевым состоялась в пятницу, 26 апреля, и была посвящена "вопросам дальнейшего укрепления и расширения взаимодействия двух стран в различных направлениях".

"В ходе встречи также были обсуждены сложности, с которыми в последние несколько недель сталкиваются граждане Республики Таджикистан при пересечении государственной границы РФ. До сведения посла была доведена обеспокоенность таджикской стороны приобретшими массовый характер необоснованными случаями отказа во въезде в Россию граждан Таджикистана", - говорится в заявлении МИД.

Сотни таджикистанцев застряли между Казахстаном и Россией

Днем ранее издание Asia Plus писало, что сотни граждан Таджикистана на несколько дней застряли на контрольно-пропускном пункте "Сагарчин" на границе Южно-Уральского региона Казахстана и Оренбургской области России. Как рассказали изданию очевидцы, с 22 апреля около 180 автомобилей с таджикистанскими номерами стоят на КПП, поскольку их не впускают в РФ.

Граждане Таджикистана также жаловались на допросы и проверки на границе. По их словам, пограничники ссылаются на технический сбой, но без очереди пропускают через границу детей до 14 лет и взрослых старше 60 лет.

Антимиграционные рейды в России после теракта в "Крокусе"

После теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", произошедшего вечером 22 марта, российские силовики стали проводить массовые антимигрантские проверки и рейды. Так, по данным правозащитной организации "Первый отдел", в Санкт-Петербурге в конце марта началась масштабная операция "Антимигрант" для выявления и депортации граждан стран Центральной Азии. В Москве после теракта в "Крокусе" тоже усилились проверки людей с "восточной внешностью", сообщало издание "Медуза". Сами граждане центральноазиатских стран в разговоре с DW рассказывали об участившихся угрозах, в том числе от прохожих на улице, и опасались насилия со стороны россиян.

Ответственность за нападение на концертную площадку "Крокус Сити Холл", унесшее жизни не менее 145 человек, взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". По информации следствия, исполнителями теракта были граждане Таджикистана. Вскоре после задержания подозреваемых российские ультраправые Telegram-каналы призывали к насилию в отношении трудовых мигрантов из Центральной Азии и предлагали депортировать их с семьями. Министерство труда Таджикистана зафиксировало отток трудовых мигрантов из РФ, рассказывала замглавы Шахноза Нодири. По ее словам, многие граждане Таджикистана хотят уехать из России, а некоторые из них рассказывают о притеснениях.

 

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