Россия тоже может быть целью для исламистского террора

РФ была и остается одной из целей для исламских террористов - как раз потому, что это мультирелигиозная страна. Своей внешней и внутренней политикой Кремль только ухудшает ситуацию, считает Иван Преображенский.

Фото: Mikhail Tereshchenko/TASS/dpa/picture alliance

Российские власти продолжают настаивать на "украинском" следе в теракте в "Крокус Сити Холле": в воскресенье, 7 марта, российское ТВ показало видеозаписи очередных показаний обвиняемых в теракте. На этот раз они прямо говорят, что их якобы ждали в Украине.

В исламских террористов Кремль верить отказывается. "Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов!" - дал новый старт этой пропагандистской кампании лично Владимир Путин , убеждая россиян, что их страна "демонстрирует уникальный пример межконфессионального согласия и единства, межрелигиозного единства, межэтнического".

Исламские экстремисты больше не враждуют с Россией?

Возможно, президент России думает, что всех исламских фундаменталистов, а также радикалов различных мастей он уже "купил". С Саудовской Аравией у него тесное сотрудничество по формуле "ОПЕК+" - с целью стабилизации и роста цен на нефть. Дружит Путин с афганским радикальным движением "Талибан", и российские власти даже обсуждают возможность исключения бывшего противника из списка террористов. Лучше чем когда-либо развиваются и иранско-российские отношения. Даже террористы из ХАМАС с симпатией отзываются о российской ближневосточной политике, о чем с радостью сообщает, например, телевидение кадыровской Чечни .

Иван Преображенский Фото: Peter Steinmetz/DW

Однако США в 1980-е тоже думали, что поддерживают в Афганистане исламских радикалов ради ослабления СССР, а затем получили Усаму бен Ладена. Да и вышеперечисленными своими представителями исламский мир не ограничивается. Террористическая организация "Исламское государство" была и остается противником России со времен время войны в Сирии. Путин лично в 2018 году бодро рапортовал о разгроме ИГ в Сирии и сам же в 2022 году призывал добить организацию, потому что ее террористы все еще представляют серьезную опасность.

Теперь ее же подразделение организует теракты против захвативших власть в Афганистане и дружественных Кремлю талибов. В организации "ИГ-Хорасан" тон задают выходцы из Таджикистана, где Россия держит военную базу и активно поддерживает нынешние власти, противостоящие исламистам. Могли ли центральноазиатские фундаменталисты не заметить, что их злейшие враги в регионе - все как один партнеры России? И если в 2018 году ИГ во время чемпионата мира по футболу в РФ угрожало Кремлю терактами , то почему бы исламисты сейчас должны были отказаться от этой идеи?

Ксенофобия как госполитика Кремля

Неправ Путин и когда утверждает, что российское общество якобы может считаться примером "межэтнического согласия и единства". Крупные города РФ заполнены в основном бесправными и нищими выходцами из Центральной Азии, без которых прекращается уборка мусора, останавливаются стройки - встают целые отрасли, основанные на дешевом неквалифицированном труде. Как называют многие россияне этих людей, мне не хотелось бы здесь цитировать.

И российские власти, скорее, стимулируют такое отношение. В том числе, ведут в отношении стран Центральной Азии откровенно колониальную политику, используя подчас рабский труд мигрантов и в то же время прямо демонстрируя свою уверенность в превосходстве России . Удивительно ли, что среди мигрантов оттуда есть и те, кто успел возненавидеть страну, где они вынуждены жить и работать, чтобы прокормить свои семьи?

Нет "межэтнического согласия" и между народами, живущими в самой России. Недавние протесты в Башкортостане, жестко подавленные властями - пример реального единства, которое достигается путем арестов, пыток, а иногда и убийств этнических и региональных активистов , пытающихся бороться даже не против путинской войны в Украине или власти Путина, а только за здоровое будущее для своих детей.

Впрочем, еще более ярким примером были попытки так называемых "еврейских погромов" в республиках Северного Кавказа. Даже если предположить, что захват ксенофобной толпой аэропорта Махачкалы и другие подобные инциденты были результатом каких-то таинственных провокаций, все равно получается, что политика Кремля привела к тому, что в регионе, где горские евреи и десятки других народов Дагестана жили бок о бок столетиями, сейчас достаточно бросить спичку - и может вспыхнуть пожар этнических чисток. И тут сразу вспоминается, что государство такие проявления ксенофобии, скорее, поощряет, чем предотвращает, взять хотя бы откровенно антисемитские заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Можно было бы аккуратно работать с этническими лидерами и активистами, поддерживать рост национального самосознания и строить тот самый пресловутый "многонациональный народ" России. Но путинский режим, напротив, убрал в 2020 году из конституции упоминание народа, как источника власти.

Кремль ищет террористов не там

Так что когда Путин говорит о том, что Россия не может быть целью для исламских террористов, он, безусловно, лжет. Она была ей в 1990-е, оставалась ей в 2000-е - и сейчас они просто вернулись к своей старой практике. Движение "ИГ-Хорасан", возможно, и новое - а идеи и методы старые.

Агрессия, которую вокруг себя умножает нынешний российский режим, неизбежно обращается против него самого. И это будет только усиливаться, с учетом того, что террористов репрессивные органы путинского режима предпочитают искать среди либеральных инакомыслящих. Ну а россияне должны быть готовы к тому, что жертвами терактов будут они, а не представители власти.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также: