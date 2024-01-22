Протесты в Башкортостане: земля важнее войны

Протесты в Баймаке показывают, что у Кремля нет универсального средства против региональных бунтов. Но пока эти волнения изолированы и не распространяются на всю страну, пишет Иван Преображенский.

Полицейские противостоят протестующим в Баймаке, январь 2024 года Фото: ANYA MARCHENKOVA/AFP

Массовые протесты начались 15 января в башкирском городе Баймак, где несколько тысяч человек пришли к зданию суда, где ожидалось оглашение приговора экоактивисту и одному из лидеров башкирского национального движения Фаилю Алсынову. После того, как его приговорили к четырем годам колонии, полиция массово применила силу по отношению к протестующим. Тем не менее протесты продолжились и в других городах, включая Уфу, столицу региона. В ответ власти пустили по деревням автозак - десятки людей забирают прямо из дома, о чем сообщают в телеграм-каналах. Не исключено, что это может вызвать вторую волну протестов.

Возобновившийся протест

Российские власти сейчас сажают сотни человек по всей стране, но массовый протест это вызвало только в Баймаке и других башкирских городах. Почему именно там?

Иван Преображенский Фото: Privat

Этот пожар возник из непотушенных углей народного возмущения 2020 года. Тогда борьба за сохранение священных для башкир и очень важных для экологии региона меловых гор - шиханов, вывела на улицы тысячи жителей Башкортостана разных национальностей. В республике три крупнейшие этнические группы - это татары, русские и башкиры, но живут также немало марийцев, удмуртов и представителей других финно-угорских народов. Главе республики Радию Хабирову и его команде тогда с большим трудом удалось погасить протесты, многие их лидеры остались на свободе, потому что хватать их сразу власти опасались. Содовую компанию, которая хотела срыть одну из гор на сырье, национализировали.

Башкортостан или Башкирия?

Теперь же лично Хабиров подал заявление на Фаиля Алсынова, обвинив его в разжигании межнациональной розни. В республике считают, что это могло быть, помимо личного враждебного отношения, вызвано еще и тем, что глава региона продвигает кремлевскую политику русификации. Отсюда, вероятно, и возобновление идеологического спора о том, как называть республику - Башкортостан или Башкирия. И это одна из двух ключевых причин возобновившихся в регионе протестов.

Важно однако обратить внимание, что на этот раз к экологическим и национальным факторам этого протеста сразу добавился чисто политический. В момент разгона первых протестов их участники призвали членов башкирского батальона возвращаться с фронта и защитить их от беспредела властей, и все это происходило на фоне предвыборной президентской кампании.

Выйдет ли протест за пределы республики?

Экологические протесты естественным образом привязаны к конкретным точкам на карте или регионам. Достаточно вспомнить протесты против строительства мусорного полигона в архангельском Шиесе, очень массовые, упорные - но четко локализованные и главное, постепенно сошедшие на нет под умеренным, но при этом стабильном давлении властей.

То же самое можно сказать и про протесты с национальным подтекстом. В Башкортостане живет примерно 75 процентов от общего числа башкир в России. Так что протесты легко могут выйти за пределы страны, в среду политической эмиграции, но в российских реалиях - они вряд ли имеют потенциал, чтобы разрастись за пределы региона внутри России.

Политический контекст вторичен

Политический контекст в башкирских протестах по-прежнему вторичен, хотя, в отличие от 2020 года, присутствует изначально. Как и антивоенная повестка. С начала полномасштабного вторжения России в Украину у большинства россиян возникло ощущение, что массовые протесты, особенно включающие антивоенную повестку, в стране просто невозможны. Сотни тысяч активных граждан уехали из РФ, тысячи попали под полицейские дубинки, а сотни оказались за решеткой.

Теперь же все убедились, что российские репрессивные органы по-прежнему пасуют перед возмущенными взрослыми людьми. Вопрос в том, что может вывести этих людей на улицы. Проблема нынешней России в том, что все серьезные протесты привязаны к земле, а даже не к своим собственным детям и борьбе за их будущее.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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