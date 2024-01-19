Протесты в Башкортостане: при чем тут Путин?

ПолитикаРоссияПротесты в Башкортостане: при чем тут Путин?19.01.202419 января 2024 г.В Башкортостане протестуют против обвинительного приговора активисту Фаилю Алсынову. Поводом для разбирательства стала жалоба главы республики Хабирова. Как эти протесты отзываются у другого правителя - в карикатуре DW.https://p.dw.com/p/4bS9qФото: DWРекламаСмотрите также:Массовые протесты в БашкортостанеTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video