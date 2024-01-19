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Протесты в Башкортостане: при чем тут Путин?

19 января 2024 г.

В Башкортостане протестуют против обвинительного приговора активисту Фаилю Алсынову. Поводом для разбирательства стала жалоба главы республики Хабирова. Как эти протесты отзываются у другого правителя - в карикатуре DW.

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Карикатура - президент России Владимир Путин с маленькой короной на голове лежит, как принцесса, на нескольких матрасах, под которыми видно горошину в цветах флага Башкортостана.
Фото: DW

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Массовые протесты в Башкортостане

 

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