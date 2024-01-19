Протесты в Башкортостане: при чем тут Путин?

19.01.2024 19 января 2024 г.

В Башкортостане протестуют против обвинительного приговора активисту Фаилю Алсынову. Поводом для разбирательства стала жалоба главы республики Хабирова. Как эти протесты отзываются у другого правителя - в карикатуре DW.