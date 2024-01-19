В Уфе прошла акция в поддержку башкирского активиста

На площади перед памятником Салавату Юлаеву в Уфе собралось около тысячи человек. Демонстранты протестовали против приговора башкирскому активисту Фаилю Алсынову, осужденному на четыре года.

В столице Башкортостана Уфе в пятницу, 19 января, на площади перед памятником Салавату Юлаеву прлшла массовая акция протеста против приговора башкирскому активисту Фаилю Алсынову, осужденному на четыре года по делу о возбуждении ненависти или вражды. Полицейские, оцепившие площадь, предупредили собравшихся, что акция является несогласованной, и призвали разойтись. По оценкам Telegram-каналов SOTAvision и RusNews, в центре Уфы собрались не менее 2 тысяч человек.

Очевидцы сообщили о задержаниях участников акции. Толпа людей преградила путь автобусу с задержанными. Однако позже полицейским удалось вытеснить протестовавших с площади. Точное число задержанных неизвестно.

Это уже третий несанкционированный митинг в поддержку Алсынова. Первые два прошли 15 и 17 января в Баймаке. Тогда за участие в протестных акциях были оштрафованы семь и арестованы восемь человек.

Фото из архива: акция протеста в Баймаке 17 января 2024 года Фото: ANYA MARCHENKOVA/AFP

Девятерых участников акции 17 января арестовали на срок от 8 до 15 суток

Между тем стало известно, что Баймакский районный суд Башкортостана арестовал на сроки от 8 до 15 суток девять участников акции в поддержку Фаиля Алсынова, которая состоялась 17 января. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

По информации издания "Медиазона", на сайте суда имеются карточки административных дел , заведенных в отношении Данияра Маркабаева, Даниса Гайсина, Зильфата Тагирова, Даяна Мазитова, Марселя Ишмуратова и Артура Мухаметова.

Баймакский суд приговорил Алсынова к 4 годам лишения свободы

17 января Баймакский районный суд приговорил активиста Фаиля Алсынова к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима за речь, произнесенную на митинге против золотодобытчиков весной 2023 года. Власти Башкортостана усмотрели в словах Алсынова возбуждение межнациональной розни и потребовали возбудить против него уголовное дело.

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