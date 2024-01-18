В башкирском Баймаке на фоне беспорядков задержаны студенты

Задержание двух студентов связывают с их постами в соцсети. Сами учащиеся считают, что их задержание связано с массовыми беспорядками накануне в Баймаке.

В Башкортостане сотрудники правоохранительных органов задержали в городе Баймак двух студентов Уфимского топливно-энергетического колледжа предположительно за посты в соцсети "В контакте", сообщил Telegram-канал RusNews в четверг, 18 января.

По словам очевидцев, 18 января в колледж пришли около 15 человек в форме и задержали двоих студентов - Вильнура и Газиза. В чем именно они подозреваются, пока неизвестно. По мнению самих учащихся, их задержание связано с прокатившимися накануне протестами в Баймаке.

Разгон массовых протестов в Баймаке

17 января у здания суда в Баймаке, где утром был вынесен обвинительный приговор экоактивисту Фаилю Алсынову, несколько часов продолжалась несогласованная акция протеста. Тысячи людей требовали освободить защитника горы Куштау, приговоренного к четырем годам лишения свободы.

Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, избивала демонстрантов дубинками. По итогам акции были задержаны несколько десятков человек. Около двадцати участников протеста обратились за медицинской помощью. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об организации и участии в массовых беспорядках, а также о применении насилия в отношении представителей власти.

Глава Башкортостана частично признал вину властей

Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что власти республики "не до конца объяснили жителям", кто такой активист Фаиль Алсынов. Он назвал "тяжелым" приговор Алсынову. При этом Хабиров напомнил, что Верховный суд Башкортостана в 2020 году признал экстремистской организацию "Башкорт", одним из сопредседателей которой являлся Алсынов.

"Можно надевать на себя маску такого доброго экоактивиста, патриота. На самом деле ситуация не такая. Группа лиц, часть из которых находится за рубежом, по сути являясь предателями, оттуда призывают к отделению Башкортостана от России. Они призывают к партизанской войне здесь", - заявил Хабиров.

При этом Хабиров частично признал вину властей. "Где-то есть наша вина, вина муниципалитетов, моя личная вина в том, что до конца не объяснили людям, до конца не раскрыли суть и содержание этих людей. Сейчас будем активно этим заниматься. Я отмалчиваться тоже не буду, мы покажем истинное лицо этих ребят. Еще раз говорю: не надо маскироваться под мирных чабанов, добрых активистов, это на самом деле не так. Мы все-таки живем в государстве, а государство себя будет защищать. А я, как глава республики, буду защищать республику", - подчеркнул глава Башкортостана.

Дело Фаиля Алсынова

Дело против Фаиля Алсынова, из-за которого тот получил четыре года колонии, было возбуждено из-за высказываний активиста на народном сходе в селе Ишмурзино в Баймакском районе Башкортостана 28 апреля 2023 года. Эта акция проводилась из-за планов начать возле села добычу золота вблизи Ишмурзино.

По версии следствия, Алсынов "выступил с речью на башкирском языке, содержащей высказывания, в которых негативно оцениваются группы лиц - жители Кавказа, Средней Азии, армяне". Жалобу на слова Алсынова написал Хабиров. По его мнению, активист противопоставил башкирский народ армянам, русским и татарам.

Смотрите также: