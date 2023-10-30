Власти Дагестана пообещали восстановить работу аэропорта Махачкалы в ближайшие дни "после проведения проверочных и восстановительных работ". Ранним утром 30 октября Росавиация объявила, что аэропорт будет открыт уже в ночь на 31 октября. Первоначально, после вытеснения из воздушной гавани протестующих сообщалось, что она будет закрыта до 6 ноября.