Беспорядки в аэропорту Махачкалы
Несколько сот человек, протестуя против прибытия в аэропорт Махачкалы регулярного рейса из Израиля, фактически захватили международный терминал. О развитии ситуации и реакции властей РФ - в фотогалерее DW.
Толпа с палестинскими флагами у аэропорта
Вечером 29 октября 2023 года, незадолго до прилета регулярного рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива несколько сотен человек собрались у здания аэропорта Махачкалы. Некоторые имели при себе палестинские флаги и скандировали антисемитские лозунги.
Агрессивно настроенные мужчины в помещении терминала
Несколько сотен агрессивно настроенных мужчин прорвались в помещение терминала. Другие группы собравшихся организовали собственный "досмотр" отъезжающих от аэропорта машин, проверяя паспорта у прибывших пассажиров.
Протестующие на взлетной полосе аэропорта
Часть протестующих прорвались на взлетную полосу аэропорта. Сотрудники правоохранительных органов пытались уговорами и выстрелами в воздух воспрепятствовать происходящему, однако их сил было недостаточно, чтобы взять ситуацию под контроль. Затем в аэропорт вошли бойцы Росгвардии, вытеснившие протестующих.
Временная остановка работы аэропорта Махачкалы
Власти Дагестана пообещали восстановить работу аэропорта Махачкалы в ближайшие дни "после проведения проверочных и восстановительных работ". Ранним утром 30 октября Росавиация объявила, что аэропорт будет открыт уже в ночь на 31 октября. Первоначально, после вытеснения из воздушной гавани протестующих сообщалось, что она будет закрыта до 6 ноября.
Москалькова: Цель протестующих - "дестабилизация гражданского мира в России"
Беспорядки в аэропорту Махачкалы "совершенно очевидно направлены на разжигание межнациональной розни и могут привести к грубейшим нарушениям прав человека", заявила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее мнению, целью зачинщиков беспорядков в махачкалинском аэропорту была "дестабилизация гражданского мира в России".
Реакция властей Дагестана на беспорядки в Махачкале
Штурм аэропорта раскритиковали муфтий Дагестана, Духовное управление мусульман РФ, Российский Еврейский конгресс и другие. "Все дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине. Но то, что произошло в нашем аэропорту, возмутительно и должно получить соответствующую оценку правоохранительных органов!" - заявил глава РД Сергей Меликов.
Призыв Израиля обеспечить безопасность евреев в РФ
После беспорядков в аэропорту Дагестана МИД Израиля, а также офис премьер-министра страны призвали российские власти принять меры для защиты евреев и израильских граждан на территории РФ. Государство Израиль с большой тревогой наблюдает за попытками причинить ущерб гражданам Израиля и евреям по всему миру, говорится в совместном заявлении.