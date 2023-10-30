  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
7 фото
ПолитикаРоссия
Александра Иванова
30 октября 2023 г.
https://p.dw.com/p/4YBJH