Послу РФ в Душанбе вручили ноту из-за ситуации с таджиками

Только в аэропорту Внуково 27 апреля находились почти 1000 граждан Таджикистана без обеспечения надлежащих санитарных условий, заявил МИД в Душанбе. По его данным, такие действия применяются только в отношении таджиков.

МИД Таджикистана вручил ноту послу РФ Семену Григорьеву в связи с "массовыми случаями проявления подчеркнуто негативного отношения" к гражданам этой страны в России, а также "повсеместного нарушения их прав и свобод" на ее территории. "Такого рода действия применяются исключительно в отношении граждан Таджикистана, что в корне несовместимо с духом и традициями таджикско-российских отношений", - заявило ведомство в Душанбе в понедельник, 29 апреля.

Таджикистан: Почти тысяча граждан страны находятся в аэропорту Внуково

Накануне на сайте таджикистанского внешнеполитического ведомства был размещен комментарий в связи с проблемой граждан страны , которые находятся в зонах временного содержания нескольких московских аэропортов. "По состоянию на конец дня 27 апреля в зоне временного содержания граждан международного аэропорта Внуково российской столицы без обеспечения надлежащих санитарных условий находятся 954 граждан Таджикистана. Среди застрявших граждан есть студенты-таджикистанцы, проходящие обучение на территории России за счет образовательных квот правительства РФ", - указал таджикистанский МИД.

По его данным, после многочасового ожидания въехать в РФ разрешили 322 гражданам Таджикистана. Еще 306 человек российские власти внесут в так называемый "список выдворяемых", уже выдворено 27 человек, сообщается далее. При этом "подобные ограничительные меры применяются исключительно в отношении граждан Таджикистана", заявили в Душанбе. Кроме того, сложная ситуация с прилетевшими в РФ гражданами Таджикистана сложилась в других московских аэропортах - Жуковском, Домодедово и Шереметьево. В их зонах содержания без надлежащих условий находятся десятки таджикистанцев, отмечается в заявлении.

27 апреля власти Таджикистана рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в Россию "без острой необходимости". В Душанбе выражают обеспокоенность "необоснованными случаями отказа во въезде в Россию граждан Таджикистана", которые приобрели массовый характер.

Проверки мигрантов в России после теракта в "Крокусе"

После теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", произошедшего 22 марта, российские силовики стали проводить массовые антимигрантские проверки и рейды. По информации следствия, исполнителями теракта были граждане Таджикистана. Так, по данным правозащитной организации "Первый отдел", в Санкт-Петербурге в конце марта началась масштабная операция "Антимигрант" для выявления и депортации граждан стран Центральной Азии. В Москве после теракта в "Крокусе" тоже усилились проверки людей с "восточной внешностью", сообщало издание "Медуза". Сами граждане центральноазиатских стран в разговоре с DW рассказывали об участившихся угрозах, в том числе от прохожих на улице, и опасались насилия со стороны россиян.

Ответственность за нападение на концертную площадку, унесшее жизни не менее 145 человек, взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Вскоре после задержания подозреваемых российские ультраправые Telegram-каналы призывали к насилию в отношении трудовых мигрантов из Центральной Азии и предлагали депортировать их с семьями.

Министерство труда Таджикистана зафиксировало отток трудовых мигрантов из РФ, рассказывала замглавы Шахноза Нодири. По ее словам, многие граждане Таджикистана хотят уехать из России, а некоторые из них рассказывают о притеснениях.