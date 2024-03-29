Число пострадавших в "Крокусе" выросло до 382 человек

Число пострадавших в результате кровопролитного теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" увеличилось до 382 человек, включая девятерых детей, сообщило в пятницу, 29 марта, агентство ТАСС со ссылкой на центр медицины катастроф.

Большинство пострадавших (217) получили амбулаторную помощь. По словам собеседника агентства, еще 165 человек были госпитализированы, 96 из них уже выписаны.

В то же время "Известия" и Telegram-канал "112", ссылаясь на источники, утверждают, что количество пострадавших в результате теракта выросло до 551 человека.

Согласно последним официальным данным, жертвами теракта стали 143 человека. Среди погибших - трое граждан Беларуси, сообщило белорусское посольство.

Нападение на "Крокус Сити Холл"

Нападение на "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта перед выступлением группы "Пикник". В здание ворвались вооруженные люди и открыли огонь из автоматов, прозвучало несколько взрывов, начался пожар. Посетители концерта рассказывали журналистам о сложностях с эвакуацией: звукового оповещения о тревоге не было, эскалаторы работали в обычном режиме, а не на выход, многие двери были закрыты.

ФСБ сообщала, что в рамках дела задержаны 11 человек, в том числе четыре непосредственных исполнителя. Обвиняемые - граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали Рачабализода, Шамсиддин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Басманный суд арестовал их до 22 мая.

Ответственность за нападение на себя взяла террористическая организация "Исламское государство" (ИГ). Однако российское руководство подозревает в причастности к теракту Украину, которая эти обвинения отвергает. Западные страны, включая США и Германию, с самого начала заявляли, что Киев не имеет никакого отношения к случившемуся.

Ответственность за нападение на подмосковный концертный зал взяла на себя в интернете террористическая группировка "ИГ - Вилаят Хорасан". Госдепартамент США со ссылкой на спецслужбы страны заявил, что считает это признание аутентичным.

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