МИД Таджикистана рекомендовал своим гражданам не посещать РФ

Министерство иностранных дел Таджикистана рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в Россию "без острой необходимости". Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте министерства в субботу, 27 апреля.

Гражданам Таджикистана отказывают во въезде в Россию

В пятницу, 26 апреля, на сайте МИД Таджикистана было опубликовано сообщение о состоявшейся в министерстве встрече с послом России Сергеем Григорьевым. В нем говорится, что стороны, в том числе, обсудили "сложности, с которыми в последние несколько недель сталкиваются граждане Республики Таджикистан при пересечении государственной границы Российской Федерации".

Таджикская сторона выразила обеспокоенность"приобретшими массовый характер необоснованными случаями отказа во въезде в Россию граждан Таджикистана".

Проверки мигрантов в России после теракта в "Крокусе"

После теракта в "Крокусе" министерство труда Таджикистана констатировало отток трудовых мигрантов из России, которые столкнулись с притеснениями "на бытовом уровне". После атаки, в в которой обвинили выходцев из Таджикистана, в российских городах начали проводить массовые проверки в отношении иностранцев.

Накануне день Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая двенадцатого подозреваемого по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Им стал 21-летний гражданин Таджикистана Джумахон Курбонов. Его подозревают в обеспечении исполнителей теракта деньгами для оплаты счетов и средствами связи. РИА "Новости" со ссылкой на суд пишет, что Курбонов работал в России неофициально и был зарегистрирован у себя на родине. В Москве он жил в хостеле.