Арестован одиннадцатый фигурант дела о теракте в "Крокусе"

Гражданина Таджикистана обвиняют в совершении теракта, повлекшего смерть. В отличие от других заседаний по делу, журналистов не оповестили о нем заранее, пишет "Медиазона".

Басманный районный суд Москвы арестовал до 22 мая одиннадцатого фигуранта дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл". Подозреваемый - гражданин Таджикистана Мухаммад Зоир Шарипзода. Ему предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть человека, сообщает пресс-служба суда в пятницу, 5 апреля.

В отличие от других заседаний по делу о теракте, журналистов не оповестили о нем заранее, отмечает "Медиазона". В ответ на претензии журналистов сотрудники пресс-службы суда сослались на "исчерпывающую информацию" в своем Telegram-канале.

По данным суда, следствие считает Шарипзоду одним из участников подготовки теракта в "Крокусе". В чем именно состояло предполагаемое соучастие, пресс-служба суда не уточняет. Максимальное наказание по предъявленной ему статье - пожизненное лишение свободы.

Нападение на "Крокус Сити Холл" в Красногорске

Нападение на "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. В здание ворвались вооруженные люди и открыли огонь из автоматов, прозвучало несколько взрывов, начался пожар. По последним данным, при теракте погибли 145 человек, еще 551 человек пострадал.

Суды уже арестовали одиннадцать подозреваемых по делу о теракте, включая четырех непосредственных исполнителей. На заседания их доставили со следами пыток - одного из них привезли на медицинской каталке.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГ). При этом российское руководство утверждает, что к теракту якобы причастна Украина. Киев, а также западные страны, включая США и Германию, эти утверждения отвергают.

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