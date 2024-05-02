Власти Кыргызстана рекомендовали гражданам не ездить в РФ

МИД в Бишкеке обнародовал рекомендацию на фоне сообщений о массовом отказе согражданам во въезде в РФ. Правозащитники сообщают о высылках из аэропортов России граждан Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

Власти Кыргызстана рекомендовали гражданам страны временно воздержаться от поездок в Россию. "МИД Кыргызстана рекомендует согражданам, не имеющим веских оснований для выезда в Российскую Федерацию, временно воздержаться от поездки на ее территорию до снятия ранее введенных дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу, а при необходимости выезда заблаговременно проверить наличие ограничений на въезд в РФ", - говорится в сообщении , выложенном на сайте внешнеполитического ведомства в Бишкеке в четверг, 2 мая.

В МИД пояснили, что рекомендация дана в связи с появлением информации в СМИ о массовом отказе гражданам республики во въезде в РФ. При этом в самом ведомстве отмечают, что по дипломатической линии информация о массовых отказах во въезде не подтверждается.

Массовые отказы во въезде в Россию

Накануне правозащитница Валентина Чупик сообщила "Агентству", что российские пограничники начали массово отказывать во въезде гражданам Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. По ее сведениям, к 1 мая в российских аэропортах скопилось около четырех с половиной тысяч человек, которых не пустили в РФ. Примерно столько же не пропустили на КПП на сухопутных границах. Чупик также сообщила, что большую часть задержанных отправляют обратно в течение суток-двух, но в некоторых случаях процесс затягивается и на неделю.

27 апреля МИД Таджикистана также рекомендовал своим гражданам временно не ездить в Россию. Перед этим ведомство сообщило, что гражданам Таджикистана в последние несколько недель массово отказывают во въезде в Россию. 30 апреля главы МИД России и Таджикистана провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщили в Москве, таджикистанской стороне даны "дополнительные подробные разъяснения о проводимых российскими службами мерах по профилактике терроризма" и подчеркнут "временный характер этих мер".

После кровопролитного теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", в котором российские следственные органы обвинили выходцев из Таджикистана, в городах России стали проводить массовые проверки в отношении иностранных граждан. Министерство труда Таджикистана зафиксировало отток трудовых мигрантов, которые столкнулись в России с притеснениями "на бытовом уровне".