Шаману Габышеву отказано в переводе на более мягкое лечение

﻿Приморский краевой суд отказался удовлетворить апелляцию защиты якутского шамана Александра Габышева на отказ в переводе в психбольницу общего типа. Об этом написал в понедельник, 15 июля, в своем Telegram-канале адвокат Габышева Алексей Прянишников. Защита обжаловала решение, которое в середине мая принял Уссурийский районный суд.

Прянишников добавил, что планирует и дальше обжаловать отказ "вплоть до Верховного суда" и рассказал, что в начале октября комиссия врачей-психиатров проведет очередное освидетельствование Александра Габышева.

Габышеву отказываются смягчить условия лечения, несмотря на рекомендации врачей

В начале июня Алексей Прянишников опубликовал в Telegram-канале пост, в котором рассказал, что обжаловал постановление Уссурийского районного суда о продлении лечения Габышева в психбольнице специализированного типа. Адвокат написал, что в акте медицинского освидетельствования психиатры указали на отсутствие общественной опасности якутского шамана и на необходимость его перевода в психбольницу общего типа.

Поход Габышева на Москву

В марте 2019 года Александр Габышев отправился в пешее путешествие длиной 8000 километров из Якутии в Москву, чтобы "восстановить народовластие" и провести там "обряд изгнания Путина". В общей сложности "поход" должен был продлиться два года. Однако осенью 2019 года против Габышева возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности. Шамана несколько раз задерживали, и в результате он был вынужден прервать свой "поход".

Госэкспертиза признала Габышева невменяемым. 12 мая 2020 года его принудительно поместили в Якутский психоневрологический диспансер. До этого шаман находился в Новосибирской психиатрической больнице (стационаре) специализированного типа с интенсивным наблюдением. В апреле 2022 года он был переведен в психбольницу в приморском Уссурийске, срок лечения в этом медучреждении неоднократно продлевался.