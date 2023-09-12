Шаману Габышеву отказали в переводе на более мягкое лечение

Суд в Приморье не согласился перевести Габышева в психбольницу общего типа. Ранее этот же суд удовлетворил соответствующее ходатайство защиты, но прокуратура опротестовала его.

Суд в Приморье отказался перевести якутского шамана Александра Габышева на более мягкое лечение, сообщил адвокат Алексей Прянишников. "Судья Уссурийского райсуда отказала в удовлетворении ходатайства психбольницы в Уссурийске о переводе якутского шамана Александра Габышева в психбольницу общего типа", - написал он в своем Telegram-канале во вторник, 12 сентября.

По словам защитника, основания судебного решения пока не известны, поскольку оглашена лишь резолютивная часть постановления. "Сам Александр спокоен, всем передает привет. В палате 16 человек, но Александр привык, ни на что не жалуется", - добавил Прянишников.

В конце июня Уссурийский районный суд постановил перевести Габышева на более мягкое лечение в психиатрический стационар общего типа, но это решение опротестовала прокуратура. Надзорное ведомство посчитало, что изменение типа лечебного учреждения в отношении Габышева необоснованно. В конце июля Приморский краевой суд отменил постановление о переводе Габышева в стационар общего типа и направил дело на новое рассмотрение.

Поход Габышева на Москву

В марте 2019 года Александр Габышев отправился в пешее путешествие длиной 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы "восстановить народовластие". В общей сложности "поход" должен был продлиться два года. Однако осенью 2019 года в отношении Габышева было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности. Шамана несколько раз задерживали, и в результате он был вынужден прервать свой "поход".

Госэкспертиза признала Габышева невменяемым. 12 мая 2020 года он был принудительно помещен в Якутский психоневрологический диспансер. До этого шаман находился в Новосибирской психиатрической больнице (стационаре) специализированного типа с интенсивным наблюдением. В апреле 2022 года он был переведен в психбольницу в приморском Уссурийске, срок лечения в этом медучреждении неоднократно продлевался.

Смотрите также: