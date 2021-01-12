Якутский шаман Габышев снова объявил "поход на Москву". Чем ответит Кремль?

Шаман Александр Габышев объявил о новом "походе на Москву". Власти уже помещали его в психоневрологический диспансер. Что они придумают на этот раз, спрашивает не только Сергей Елкин.
Смотрите также:
Александр Габышев заявил, что его новый "поход на Москву" состоится в марте 2021 года. Сам он пообещал выехать из Якутска "на белом коне".
Правозащитники обеспокоены случаями принудительного психиатрического лечения в РФ. Один из примеров - шаман Александр Габышев, помещенный в психдиспансер после отказа от теста на COVID-19.