 Якутский шаман Габышев снова объявил ″поход на Москву″. Чем ответит Кремль? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 12.01.2021

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Россия

Якутский шаман Габышев снова объявил "поход на Москву". Чем ответит Кремль?

Шаман Александр Габышев объявил о новом "походе на Москву". Власти уже помещали его в психоневрологический диспансер. Что они придумают на этот раз, спрашивает не только Сергей Елкин.

Карикатура Сергея Елкина - первый заместитель главы администрации российского президента Сергей Кириенко докладывает сидящему за столом и слегка испуганному Владимиру Путину: Шаман снова собрался в поход на Кремль. Мы высылаем отрядов химиков или психиатров?

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