 Шаман Габышев объявил третий ″поход на Москву″ | Новости из Германии о России | DW | 12.01.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Шаман Габышев объявил третий "поход на Москву"

Александр Габышев заявил, что его новый "поход на Москву" состоится в марте 2021 года. Сам он пообещал выехать из Якутска "на белом коне".

Александр Габышев

Александр Габышев

Житель Якутска Александр Габышев, называющий себя якутским шаманом, анонсировал новый "поход на Москву" в марте 2021 года. Соответствующее обращение он разместил в YouTube-канале "Новости регионов". Как в понедельник, 12 января, уточнил новостной портал "Тайга.инфо", основная часть сторонников, как ожидается, присоединится к Габышеву в Иркутске.

Шаман заявил, что из Якутска выедет "на белом коне". "Мы дойдем до Алтайских гор… до уральских территорий, а там до Москвы - уже рукой подать", - говорится в обращении. Планируется, что на этот раз соратники Габышева будут перемещаться на машинах, а не пешком, как в 2019 году. О цели похода Габышев не упомянул.

Два похода в Кремль

Александра Габышева задержали во время марша на Москву в сентябре 2019 года после шести месяцев путешествия и 3000 пройденных километров. В марте 2019 года он объявил, что идет в Кремль для "изгнания Путина", по пути к нему присоединялись сторонники. Федеральная служба безопасности завела дело о публичных призывах к экстремизму, но обвинение шаману не предъявили. Его поместили в психоневрологический диспансер и 3 октября признали невменяемым, но позже выпустили.

В декабре 2019 года шаман Габышев вновь отправился в Москву, но его опять задержали. Полицейские обвинили его в неповиновении, а суд оштрафовал за порванную куртку полицейского на 1000 рублей. Следственный комитет тогда начал проверку на предмет возбуждения уголовного дела.

Сам якутский шаман 13 января 2020 года говорил, что не отступает от намерения "изгнать демона Путина". В середине июля минувшего года  Габышева выписали из Якутского республиканского психиатрического диспансера, в котором он находился на принудительном лечении с середины мая.

Смотрите также:

  • Навальный, милиционер и омоновец

    Российская политика в карикатурах

    Навальный на "Эхе Москвы": нет проверки, нет экстремизма

    Следственный комитет России опроверг сообщения о том, что высказывания Алексея Навального проверяют на экстремизм. Сергей Елкин об эхе, которое вдруг вызвало апрельское интервью политика.

  • Путин с телефонной трубкой в руках

    Российская политика в карикатурах

    Вся президентская свита, или Сколько дочерей у Путина

    Дочь знакомой Владимира Путина с миллиардным состоянием "невероятно похожа" на президента РФ, пишет "Проект". Сергей Елкин о родственных связях главы государства и российской элиты.

  • Песков и Путин

    Российская политика в карикатурах

    Победа Байдена, или О ком еще молчит Путин

    Владимир Путин не спешит поздравить Джо Байдена с победой на выборах в США. Байден пополнил список тех, чьи имена президент РФ предпочитает не произносить вслух, констатирует Сергей Елкин.

  • Памфилова и Путин

    Российская политика в карикатурах

    Почему выборы в США удивляют Путина и Памфилову

    Кто победит на президентских выборах в США, до сих пор не ясно. Это удивляет многих в России. Сергей Елкин о том, почему недоумевают президент Владимир Путин и глава ЦИК Элла Памфилова.

  • Путин из окна смотрит, как рубль летит вверх

    Российская политика в карикатурах

    Путин о курсе рубля, или Обманчивая стабильность

    Президент России Владимир Путин заявил, что ему важен не курс рубля, а "предсказуемость и стабильность этого курса". Сергей Елкин - о стабильно низком "полете" российской валюты.

  • Песков и Володин спорят о том, кто лучше обругал навального

    Российская политика в карикатурах

    Как Песков и Володин защищали Путина от Навального

    Алексей Навальный заявил, что за его отравлением стоит президент РФ. За хозяина Кремля обиделись пресс-секретарь Путина Песков и спикер Госдумы Володин. Сергей Елкин о реакции защитников Путина.

  • Песков и Путин с одеждой Навального в руках

    Российская политика в карикатурах

    Почему Навальному не возвращают его одежду

    Алексей Навальный потребовал от властей РФ вернуть ему изъятую в Омске одежду - "очень важный вещдок" по делу о его отравлении. У кого вещи сейчас, предполагает Сергей Елкин.

  • Меркель с помощью насоса надувает молоток, на котором написано санкции, а рядом стоит Путин

    Российская политика в карикатурах

    Новые санкции ЕС против России - всего лишь пустышка?

    Новые санкции Европейского Союза в отношении Кремля в связи с отравлением Алексея Навального могут оказаться пустыми угрозами, прогнозирует карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Отравление Навального и санкции против России: трудности перевода?

    Отравление Навального и угроза вмешательства Москвы в белорусский кризис - повод для дискуссии о новых санкциях ЕС в отношении Кремля. Сергей Елкин о том, кто не хочет понять очевидное.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Что настигнет Россию быстрее: вторая волна санкций или пандемии?

    Отравление Навального стало поводом для дискуссии о введении новых санкций ЕС против России. Они неизбежны, как и вторая волна пандемии коронавируса? Мнение не только Сергея Елкина.

  • Доктор в погонах и с кобурой говорит, что больной не транспортабелен

    Российская политика в карикатурах

    Почему Навального не могут отправить в Германию

    Российские врачи утверждают, что находящийся в омской больнице Алексей Навальный не транспортабелен. Они против его отправки в Германию. Сергей Елкин знает, кто не дает разрешение.

  • Карикатура Сергея Елкина что Лукашенко и Путин приготовили своим народам

    Российская политика в карикатурах

    Символы-2020: что Лукашенко и Путин приготовили своим народам

    В Беларуси протесты после выборов президента пошатнули позиции Александра Лукашенко, в России последствия COVID-19 ударили по рейтингу Владимира Путина. Их ответ - в карикатуре Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина Повар Путина

    Российская политика в карикатурах

    "Повар Путина" задал перцу на выборах президента Беларуси

    Задержание под Минском граждан РФ, подозреваемых к причастности к ЧВК Вагнера (ее финансирует "повар Путина", бизнесмен Пригожин), добавило остроты выборам в Беларуси. Сергей Елкин об этой приправе.

  • Трехглавый дракон выступает с кафедры, на которой написано Дума

    Российская политика в карикатурах

    Трехдневное голосование в России: кому точно по душе этот закон

    Госдума приняла в окончательном чтении закон о трехдневном голосовании на выборах и референдумах в России. Сказочники и лично трехглавый Змей Горыныч одобряют, считает Сергей Елкин.

  • Памфилова широко развела руки, показывая, как надо растянуть выборы

    Российская политика в карикатурах

    Выборы - понятие растяжимое: в России будут голосовать по несколько дней?

    Глава ЦИК Элла Памфилова предложила Путину растянуть сентябрьские выборы на несколько дней - по примеру голосования по поправкам. Взгляд Сергея Елкина на эту инициативу.

  • Динозавры спрашивают друг друга, будут ли они голосовать

    Российская политика в карикатурах

    Голосование по поправкам в конституцию: идти или не идти?

    На фоне риска заболеть COVID-19 многие россияне задумываются о том, стоит ли им участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Так видит эту ситуацию карикатурист Сергей Елкин.

    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 00:55

Шаманы в Перу заклинают Путина, Трампа и Ким Чен Ына

Аудио- и видеофайлы по теме

Последние украинские шаманы: кто такие таинственные мольфары?  

Спасут ли шаманы Украину от войны?  

Также по теме

Alexandr Gabyschew Schamane aus Jakutsk

Якутский шаман Габышев объявил о новом походе на Москву 13.01.2020

Александр Габышев обещает отправиться в путь в марте. Он призвал своих сторонников присоединиться к маршу.

Russland Schamane Alexandr Gabyschew

Шаман Габышев возобновил пеший поход в Москву 08.12.2019

Александр Габышев возобновил пешее путешествие в Москву в сопровождении двух людей и четырех собак, сообщил координатор "Правозащиты Открытки".

Alexandr Gabyschew Schamane aus Jakutsk

Якутский шаман Габышев пожаловался в ЕСПЧ на нарушение его прав 05.02.2020

Жалоба Александра Габышева отправлена в Страсбург в связи с задержанием 10 декабря 2019 года во время второго похода на Москву. Вместе с шаманом обратились два его сторонника.

Реклама

Самые читаемые

Тихановская предложила изменить литовское наименование Беларуси  

Спальные капсулы помогают бездомным не замерзнуть ночью (фото)  

Рисунки, которые помогают пережить потерю ребенка  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно