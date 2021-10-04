Якутского шамана Габышева поместили в новосибирскую психбольницу

Якутский шаман Александр Габышев, был помещен в Новосибирскую психиатрическую больницу специализированного типа с интенсивным наблюдением. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщил защитник Габышева, юрист "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.
"Мы получили от врио начальника СИЗО №1 Якутска письменный ответ на наш запрос о месте принудительного лечения якутского шамана Александра Габышева. Согласно ему, Александра направили в Новосибирскую психиатрическую больницу специализированного типа с интенсивным наблюдением", - написал Прянишников в своем Telegram-канале.
26 сентября Прянишников сообщил, что Габышева увезли на принудительное лечение в медучреждение, но в какое - неизвестно. Связи с Габышевым до сих пор нет, рассказал юрист "Новой газете", добавив, что "сейчас мы будем решать вопрос, как с ним увидимся".
Преследование Габышева
В марте 2019 года Александр Габышев отправился в пешее путешествие из Якутии в Москву, чтобы "изгнать Путина" и "восстановить справедливость". В сентябре Габышева арестовали, Федеральная служба безопасности возбудила дело о публичных призывах к экстремизму, но обвинение не предъявили. Шамана поместили в психоневрологический диспансер, но позже выпустили.
В декабре 2019 года Габышев вновь отправился в Москву, но его задержали и обвинили в неповиновении полиции. Следственный комитет тогда начал проверку на предмет возбуждения уголовного дела. В середине июля 2020 года Габышева выписали из Якутского республиканского психиатрического диспансера, в котором он находился на принудительном лечении с середины мая.
В начале 2021 года Александр Габышев объявил о новом "походе на Москву", но был задержан. Экспертиза признала его невменяемым. Якутский городской суд удовлетворил иск местного психоневрологического диспансера о принудительной госпитализации Габышева. В обоснование требований учреждение указало, что шаман "вновь начал делать громкие заявления в средствах массовой информации". В конце июля суд вновь направил Габышева на принудительное лечение "в медицинскую организацию специализированного типа с интенсивным наблюдением". Юрист "Правозащиты Открытки" связал спешку с тем, что 27 июля истекал шестимесячный срок содержания Габышева в психиатрическом стационаре.
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Автор: Сергей Елкин