Лукашенко провоцируют? Почему российские дроны залетают в РБ

С июля не менее 45 российских дронов проникли в воздушное пространство Беларуси. Упали или были сбиты ПВО только четыре. Как и почему российские БПЛА залетают в РБ?

С 11 июля 2024 года на территорию Беларуси проникли не менее 45 российских дронов, которыми РФ атакует Украину. Преимущественно - это дроны-камикадзе Shahed. В июле мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" зафиксировала на территории РБ не менее 9 российских БПЛА, в августе - 12, за первую половину сентября - 24. Некоторые оказывались в десятках и даже сотнях километров от белорусско-украинской границы: в Брестской, Витебской, Гродненской областях. Почему российские дроны все чаще залетают в воздушное пространство Беларуси? Что это: успешная работа украинской системы радиоэлектронной борьбы или провокация Кремля против Лукашенко?

Российская ПВО сбила собственный дрон над Беларусью

За два месяца не менее 45 российских дронов залетали на территорию Беларуси. По данным мониторинговой группы "Белорусский Гаюн", упали или были сбиты ПВО только 4 из них. 16 июля российский "шахед" пролетел над РБ более 300 км, а затем взорвался и упал в Октябрьском районе Гомельской области. "Белорусский Гаюн" обращает внимание, что в июле власти никак официально не реагировали на прилеты российских дронов.

В августе для перехвата российских БПЛА стали задействовать истребители ВВС РБ. Первый "шахед" был сбит 29 августа в Ельском районе Гомельской области. В ночь на 5 сентября на территорию РБ залетело не менее 8 "шахедов". Вероятно, два из них были уничтожены. Причем минимум один сбила ПВО ВС РФ, которая базируется в Беларуси. Дрон упал на здание склада в Гомеле, в результате чего оно загорелось. Второй БПЛА был сбит над Хойникским районом Гомельской области.

Лукашенко "договорился" с украинцами?

"Белорусский Гаюн" утверждает, что дроны, которые залетают на территорию Беларуси не "учебные" или "разведывательные", а с настоящим боекомплектом на борту, предназначенные для атаки на Украину. "На текущий момент нет оснований полагать, что залеты российских БЛА типа Shahed-136/131 в Беларусь в ближайшее время прекратятся", - отмечают в мониторинговой группе.

Между тем официальный Минск долгое время избегал признания в том, что дроны, залетающие в Беларусь, были запущены Россией во время атак по Украине. Только 17 сентября Александр Лукашенко заявил, что якобы договорился с украинцами "не подсвечивать" в СМИ "факты залета беспилотников, и российских, и украинских, на нашу территорию", "потому что и те, и другие плохо управляют этими беспилотниками". Также он заявил, что работают системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), "которые сбивают с курса беспилотники".

ВСУ научились выводить из строя "шахеды"?

О том, что ВСУ научились выводить из строя "шахеды" в сводке за 7 сентября писал Американский институт изучения войны. ISW со ссылкой на украинского военного аналитика Петра Черника сообщил, что украинские РЭБы заставляют российские БПЛА менять курс и падать. По мнению американских аналитиков, вывод из строя "шахедов" с использованием систем РЭБ позволит украинским военным сэкономить ракеты и средства ПВО.

О том, что "шахеды" можно вывести из строя с помощью систем РЭБ говорит и израильский военный эксперт Игаль Левин. По его словам, дрону подменяют координаты, перенаправляют его, и после этого "он фактически целый врезается в землю".

На вопрос DW, используют ли украинцы при этом израильские технологии, Левин ответил, что ничего об этом не слышал, и что даже если какое-то сотрудничество между двумя странами в этой сфере есть, то оно вряд ли будет публичным.

Что касается залетов российских "шахедов" в РБ, то, по словам израильского эксперта, это может быть связано как с какими-то целенаправленными провокациями, так и с понижением качества российских "шахедов". Левин обращает внимание, что они по ошибке залетали не только в Беларусь, но и, к примеру, в Румынию: "Нужно понимать масштабирование самого процесса: чем больше становится "шахедов", тем больше получается и брака".

Российские "шахеды" неуязвимы для РЭБ?

В свою очередь украинский военный эксперт Павел Нарожный отмечает, что есть несколько версий, почему российские "шахеды" залетают в РБ. По мнению Нарожного, предположение о том, что РЭБы "передают какие-то фальшивые сигналы дронам, и дроны летят в сторону Беларуси, не выдерживает критики".

Эксперт говорит, что на "шахедах" - двойная система навигации. Инерционная "ведет" БПЛА, пока он вернется в зону приема GPS и не выйдет на свой маршрут. Также используется система спутниковой навигации. Вариант дронов, которые производят в России, оснащен не просто антенной, а более мощным устройством "Комета" либо его западными аналогами, что делает "шахед" практически неуязвимым для РЭБ. Чтобы дрон, который, к примеру, летит на Киев, перенаправить в Беларусь, необходимо, чтобы 100-150 км приграничной территории системы РЭБ закрывали с четырех сторон. У Украины сегодня таких ресурсов нет.

Лукашенко провоцируют?

По другой версии, отмечает эксперт, в Беларусь залетают "шахеды", оснащенные разведывательным оборудованием, которые вначале собирают информацию в Украине, а после "падают в Беларуси", где их якобы подбирают и передают россиянам.

Однако собеседнику DW наиболее правдоподобным кажется предположение о том, что с помощью "шахедов" Кремль хочет спровоцировать Александра Лукашенко, "который руками и ногами упирается от участия в войне". "Его провоцируют на войну: запускают "шахеды", чтобы если вдруг что-то в Беларуси взорвется, какой-нибудь Мозырский НПЗ, или еще какое-нибудь предприятие, сказать, что это украинцы", - считает Павел Нарожный.

Такую же точку зрения разделяет военнослужащий ВСУ, сооснователь Ассоциации белорусских добровольцев Андрей Кушнеров. Кушнеров считает, что "шахеды" могли бы залетать в РБ, чтобы избежать на время украинской РЭБ или ПВО. Но многие дроны залетают далеко на север Беларуси, что "не имеет никакого смысла, если беспилотник хочет избежать уничтожения украинским ПВО".

"Это слабо похоже на попытки контролировать Лукашенко"

Собеседник также обращает внимание, что ранее "шахеды" не залетали в РБ, несмотря на то, что атак на Украину было много. "Вряд ли это техническая сторона, есть вариант, что это намеренная провокация со стороны РФ для того, чтобы создать напряженность на границе Беларуси и Украины". Кушнеров считает, что Лукашенко "хочет усидеть на двух стульях" и делает какие-то шаги "для снижения напряженности между Беларусью и Западом", например, освобождает некоторых политзаключенных, в то время как "России невыгодно никакое потепление между Беларусью и странами Запада".

"Я не технический эксперт, но политической подоплеки я в этом, в залетах "шахедов" в РБ не вижу", - комментирует политический аналитик Артем Шрайбман. Он говорит, что некоторые дроны "залетают буквально на краешек страны" и улетают обратно в Украину или даже в Россию. "Это слабо похоже на попытки контролировать Лукашенко, а скорее на потерю контроля за конкретными беспилотниками. Атаковать союзника боевыми дронами и при этом кормить его экономически - слегка странно, с моей точки зрения", - считает Шрайбман.