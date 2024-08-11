Беларусь сообщила о переброске танков к украинской границе

Минск заявил, что отправляет танки в приграничные районы. В погранслужбе Украины пока не видят перемещений техники со стороны Беларуси.

Танки одной из механизированных бригад вооруженных сил Беларуси перебрасываются к границе с Украиной, сообщила пресс-служба белорусского министерства обороны в воскресенье, 11 августа. "Подразделения одного из механизированных соединений приведены в готовность к выполнению задач по предназначению. Военнослужащие осуществляют погрузку военной техники на железнодорожный транспорт и приступают к совершению марша комбинированным способом в назначенные районы", - говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram. Минобороны Беларуси также опубликовало фотографии танков на железнодорожных платформах и видео погрузки техники.

Накануне министр обороны Беларуси Виктор Хренин сообщил об увеличении группировки войск в приграничных с Украиной районах на фоне атаки ВСУ в Курской области России. По его словам, в Гомельский и Мозырский районы направятся воинские части сил специальных операций, сухопутных и ракетных войск, а также реактивные системы "Полонез" и комплексы "Искандер". "Также осуществлено наращивание сил радиотехнических войск и авиации", - сказал журналистам Хренин.

Погранслужба Украины не наблюдает движения техники в Беларуси

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) заявила, что пока не наблюдает никаких перемещений техники в приграничных районах Беларуси. "На данный момент рядом с нашей границей мы не фиксируем перемещение ни техники, ни личного состава. Скорее всего, в рамках этого информационного влияния Беларусь будет вынуждена делать фото и видеоматериалы, возможно, некоторые части и будут находиться в направлении границы с Украиной", - сказал официальный представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.