Лукашенко добивается от Запада нового диалога?

4 сентября 2024 года Александр Лукашенко подписал указ об освобождении 30 политических заключенных. Это уже третий подобный указ за последние месяцы: в начале июля закон об амнистии позволил выйти на свободу 18 политзаключенным, а 16 августа своим указом Лукашенко помиловал еще 30 политических узников. Провластный активист Юрий Воскресенский анонсировал, что ко Дню народного единства 17 сентября на свободу могут выйти еще политзаключенные, но потом "дальнейшие шаги" надо обсуждать "с представителями западных государств".

Посылает ли Лукашенко сигналы Западу, чего именно он добивается и есть ли у диктатора шансы - DW спросила у экспертов.

"Лукашенко нужно будет сделать куда больше"

Реакция Запада на освобождение людей в Беларуси пока довольно сдержанна. ЕС "принимает к сведению" освобождение политзаключенных, "разделяет облегчение и радость освобожденных и их семей", но призывает "немедленно и безоговорочно” освободить всех политузников.

По мнению политического аналитика Артема Шрайбмана, цели Лукашенко - пошаговая или полная отмена санкций или "для начала хотя бы какие-то акты символического признания". "Он хочет перезапустить диалог с Западом, нащупать зоны для компромиссов. Поэтому дает аккуратные сигналы в формате "давайте поговорим, скажите, чего вы хотите", и показывает такими освобождениями, на что готов", - считает Шрайбман.

В скором успехе правителя Беларуси эксперт сомневается: "Не думаю, что ему реально добиться чего-то существенного при таком темпе и размере уступок, при продолжающихся репрессиях и соучастии в войне. Возможно, по мере освобождения новых партий политзаключенных появятся западные столицы, которые захотят инвестировать в этот процесс, дав Лукашенко какой-то контакт на высшем уровне - встречу или звонок. Не уверен, что это произойдет скоро".

Артем Шрайбман Фото: privat

На данный же момент, считает Артем Шрайбман, "ожидания Лукашенко от Запада не совпадают с тем, что Запад готов давать, нет политической воли и значимого интереса к Беларуси, чтобы рассматривать такие шаги Лукашенко. "Их замечают, по сути, только специалисты. ЕС публикует типовые заявления о том, что "принимает к сведению". Кажется, на большее никто не готов, пока Минск не покажет уступку качественно другого уровня - освобождение сотен людей, прекращение вопиющих репрессий. Что-то, что свидетельствовало бы о серьезном изменении внутренней политики", - говорит политический аналитик.

По мнению Шрайбмана, если в 2013-2015 годах к Беларуси был большой интерес, то сейчас "объективно многим западным элитам не до того": "Лукашенко для привлечения внимания нужно будет сделать куда больше".

"Цель - перезапустить цикл отношений с Западом"

К 17 сентября могут выпустить значительное количество политзаключенных, это предполагает сама дата и "логика, что мы все время чуть-чуть усиливаем сигналы, пока нас не услышат", полагает аналитик, редактор "Белорусского ежегодника" Вадим Можейко. "Цель Лукашенко - перезапустить цикл отношений с Западом, снова разморозить их, условно говоря, вернуться в ситуацию до 2020-го", - считает эксперт.

По его словам, этот "перезапуск" белорусские власти отработали в предыдущие годы правления Лукашенко, когда после выборов в стране начались репрессии, западные страны вводили санкции, а после освобождения политзаключенных отношения возобновлялись.

Вадим Можейко Фото: Violetta Savchits

Сейчас ситуация иная, напоминает аналитик. "Большинство санкций вводилось за то, что Минск не может повернуть вспять - ситуация с самолетом Ryanair, соучастие в войне. Выборный цикл для режима тоже важен, хорошо бы в него войти с улучшенными отношениями, с возможностью продемонстрировать какой-то баланс, независимость от России. Поэтом режим работает с тем инструментом, который доступен, чего удастся добиться, то и хорошо", - полагает Вадим Можейко

"Покупаться эти посылы нельзя"

Глава Народного антикризисного управления Павел Латушко считает, что на ситуацию нужно смотреть шире. "Нельзя говорить о помиловании людей, которых осудили незаконно. Диктатор развернул массовые репрессии, и эти люди - невиновны", - подчеркнул политик в комментарии DW.

Он также напомнил, что репрессии в Беларуси не прекращаются, людей массово судят за события 2020 года. "Лукашенко хочет повторить цикличность - так, как он реализовывал этот подход в предыдущие циклы своих избирательных кампаний, попытаться заигрывать с Западом. Но покупаться эти посылы нельзя. Нельзя забывать о преступлениях, которые совершил Лукашенко и его режим. Смерти политзаключенных в тюрьмах, захват гражданского самолета, необъявленная миграционная война против стран-членов ЕС, акт агрессии в отношении Украины. Все это должно получить правовую оценку, и Лукашенко должен быть привлечен к ответственности", - считает политик.

По его мнению, в противном случае белорусы не поверят в демократическую систему, которая сейчас выглядит "скорее неэффективным инструментом управления", который не способен "привлечь к ответственности бандита, находящегося у власти в Беларуси".

"Нет противовеса России"

Академический директор исследовательского центра BEROC Лев Львовский напоминает, что до 2020 года генеральная экономическая политика Лукашенко была в том, чтобы "бегать между Западом и Россией", и иногда эта политика была довольно успешной. Но после 2020 года "на Запад бегать больше нельзя, и Путин может давать меньше денег на худших условиях", говорит экономист.

"Нет противовеса РФ в экономическом смысле, - объясняет Львовский. - И Лукашенко хотелось бы вернуть Европу за стол переговоров. Но ведь у ЕС и требования - чтобы соблюдались права человека, не было на границе кризисов, самолеты не угоняли… Сейчас, возможно, Лукашенко хочет заново спросить Европу, точно ли им эти вещи важны. Или, может быть, каким-то странам не настолько важны, и они согласятся снова приоткрыть торговую завесу", - рассуждает он.

По мнению Льва Львовского, действия Лукашенко - попытка нового раунда переговоров, на случай, если Европа изменила свое мнение и теперь будет не настолько принципиальной, как раньше.