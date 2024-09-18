В Беларуси хотят сделать платной медицину для дальнобойщиков

Депутаты белорусского Национального собрания, вслед за Минздравом РБ, озаботились тем, что граждане, работающие за границей, приезжают на лечение домой. В частности, речь идет о дальнобойщиках. Чиновники не скрывают своего возмущения тем, что налоги водители фур платят за границей, а лечатся бесплатно в Беларуси. Что они планируют предпринять?

Власти недовольны, что дальнобойщики платят налоги в ЕС

Депутат Виктор Плескач, выступая на заседании комиссии по "тунеядцам", рассказал, что власти РБ задумались, как "простимулировать граждан работать", в том числе и "непопулярными методами". По его словам, в парламенте обсуждают закон, который обяжет граждан, не занятых в экономике (так власти официально называют "тунеядцев"), платить за медицинские услуги в государственных больницах и поликлиниках.

Ранее замминистра здравоохранения Елена Кроткова в эфире госТВ отмечала, что экстренная помощь будет оказываться бесплатно, а вот плановая - за деньги. "Что касается стоматологических услуг, плановых госпитализаций, на мой взгляд, это должно быть платным. Мы много говорим о том, во сколько государству обходится здравоохранение - порядка 4,5% ВВП", - заявила чиновник.

"Услуги скорой помощи, конечно, будут такие, как у всех. А вот что-то более серьезное, наверное, будет на платной основе. Дороже. Во сколько раз? Не готов сказать. Пока этот закон в стадии обсуждения, - сказал депутат Плескач. - Многие наши люди, которые работают за границей, приезжают лечиться все равно сюда, потому что это дешевле".

В качестве примера Плескач привел дальнобойщиков, которые работают в странах Евросоюза: "Вроде бы все говорят, мол, они привозят деньги, которые идут в экономику Беларуси, и это вроде бы хорошо. Но сегодня любой работодатель Беларуси платит в Фонд соцзащиты отчисления в виде 34% от зарплаты на пенсионное обеспечение, а у нас каждый четвертый - пенсионер. Что касается Запада, то дальнобойщик только в той стране, допустим, в Польше платит налоги. Нам эти 34% не попадают. Поэтому ранее было принято такое непопулярное решение, как повышенный тариф на оплату отопления, горячей воды (для "тунеядцев", у которых в Беларуси есть в собственности жилье. - Ред.)".

Следующим шагом может стать платная медицина. Депутат уточнил, что ограничения не затронут белорусов, которые работают в России и других странах Евразийского экономического союза, их не вносят в базу "тунеядцев".

"Мы обеспечиваем семьи, а нас называют тунеядцами"

Новость о готовящихся изменениях обеспокоила дальнобойщиков. В Беларуси не хватает водителей большегрузов - на портале службы занятости более 9 тысяч вакансий. Тем временем в Польше работает более 90 тысяч дальнобойщиков из РБ, еще 40 тысяч - в Литве.

В чатах возмущаются, что власти, вместо того, чтобы решить проблему с низкими зарплатами и невыгодными условиями труда, решили наказать простых водителей, которые вынужденно работают за границей. Многим пришлось переквалифицироваться в дальнобойщики, потому что достойной работы по специальности дома они не нашли.

Будни дальнобойщиков. Остановка на одной из заправок по маршруту Фото: Arne Dedert/dpa/picture-alliance

"Мы ездим работать за границу не от хорошей жизни", - отметил в комментарии DW Артем. Раньше он работал на железной дороге, в 2023-м ушел в дальнобойщики. "Все, что заработали, привозим назад в Беларусь, где остались семьи. Мы же тратим деньги дома, в стоимость товаров и услуг уже заложены налоги. Я восемь недель в рейсе, на две недели приезжаю домой, у меня нет времени ждать талон в поликлинике, поэтому если что-то и болит, иду в частный центр. Так что бесплатную медицину и так не вижу", - рассказывает он.

Другой собеседник DW по имени Дмитрий больше десяти лет проработал на государственном предприятии, но уже два года, как и многие бывшие коллеги, работает водителем на фуре. "Один устраивается - других за собой подтягивает, - объясняет он. - Где ты в Беларуси заработаешь 2 тысячи евро? Но мы же эти деньги привозим домой, обеспечиваем семьи, а нас называют тунеядцами".

Что говорит закон?

Если депутаты примут нововведение, платная медицина будет не только для дальнобойщиков, а вообще для всех, кто попал в "базу тунеядцев". В конституции РБ закреплено, что гражданам гарантируется право на бесплатное лечение в государственных учреждениях здравоохранения. Однако в 2022 году, после референдума, эту формулировку дополнили: бесплатное лечение гарантируется "в порядке, установленном законом". Эта оговорка развязывает руки властям.

Ранее чиновники уже использовали такой маневр. Например, согласно конституции, в Беларуси запрещен принудительный труд. Однако выпускники университетов и колледжей, которые были бюджетниками, по окончанию учебы обязаны отработать определенный срок по распределению. И белорусские, и международные правозащитники называют такую практику принудительным трудом. Но Конституционный суд считает иначе: в 2006 году принято решение, что "распределение - вынужденный шаг со стороны государства, обусловленный трудностями переходного периода", и это не нарушает конституцию. Практику закрепили на уровне закона, и выпускники не могут обжаловать распределение даже в суде.