В Бразилии соцсеть X оштрафовали почти на 1 млн долларов

Пользователи из Бразилии на одни сутки получили доступ к соцсети Х после ее полной блокировки в стране за отказ компании Маска удалить ряд аккаунтов, якобы распространявших дезинформацию.

Верховный суд Бразилии наложил на принадлежащую Илону Маску социальную сеть X штраф в размере 920 тысяч долларов за один день работы в стране после полной блокировки. Бразильские пользователи получили краткосрочный доступ к сервису из-за смены провайдера, признали в четверг, 19 сентября, представители Х в своем официальном заявлении.

Бразильская ассоциация интернет-провайдеров ABRINT объяснила, что доступ появился после автоматического обновления приложения соцсети на телефонах, в результате которого Х переключился на облачный сервис Cloudflare, использующий постоянно меняющиеся IP-адреса. Это значительно усложняет блокировку, поскольку те же адреса используют другие сайты и сервисы, например банки и сайты правительства.

Уже 19 сентября соцсеть прекратила пользоваться услугами Cloudflare и доступ к Х в Бразилии пропал. Представители компании Маска назвали инцидент "непреднамеренным". "Хотя мы ожидаем, что платформа вскоре снова станет недоступной в Бразилии, мы продолжаем работать с бразильским правительством, чтобы как можно скорее вернуть ее пользователям", - заявили в соцсети.

Блокировка соцсети Х в Бразилии

В конце августа Верховный суд Бразилии запретил Х работать в стране за отказ удалить аккаунты правых радикалов, обвиненных в распространении дезинформации. Судья Алешандри ди Мораиш постановил, что за каждый день нарушения запрета с X будут взимать 5 млн бразильских реалов (около 920 тысяч долларов), и заморозил активы компаний Илона Маска в стране для потенциального взыскания штрафа.

В отношении самого Маска в Бразилии ведется расследование по обвинениям в воспрепятствовании правосудию, организации преступного сообщества и подстрекательстве к преступлению.