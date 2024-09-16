Словакия: правительство хочет наказать газету за антиутопию

Словацкое издание описало последствия нападения России на Словакию по донбасскому сценарию в 2028 году. В канцелярии правительства требуют принять меры против медиапроекта.

21 сентября 2028 года премьер-министр Словакии Мстислав опровергает заявления о том, что генералы российской армии находятся в Словакии вместе с вооруженными бойцами российских спецподразделений. Три дня спустя газета "Подземный курьер" (Podzemny kurier) публикует заголовок: "Россия с самого утра атакует всю территорию республики".

Создатель "Подземного курьера" словацкий военный репортер Томаш Форро Фото: Aureliusz Marek Pędziwol/DW

О мрачном - но, разумеется, вымышленном - сценарии событий осени 2028 года можно узнать уже сегодня: в конце августа 2024 года в столице Словакии Братиславе вышел первый выпуск издания "Подземный курьер". Это медиапроект словацкого журналиста Томаша Форро. В газете 45-летний репортер и еще несколько журналистов и аналитиков разыгрывают сценарии, которые могут произойти, если Россия победит Украину, а затем нападет на Словакию.

Проект "Подземный курьер" собрал 62 500 евро на словацкой краудфандинговой платформе startlab.sk (окончание кампании: 12/09/2024). Все жертвователи получат печатный экземпляр. Проект уже достиг одной цели - массового распространения издания. Планируются дальнейшие выпуски.

Глава канцелярии правительства призывает к "контрмерам"

Еще до того, как первое издание было напечатано, его содержание вызвало недовольство правительства популистского премьер-министра Роберта Фицо. В заявлении, опубликованном в середине августа администрацией кабинета министров, говорится: "Эта ложь направлена на то, чтобы посеять хаос и подорвать доверие к институтам, которые защищают мир и безопасность".

Юрай Гедра, глава канцелярии словацкого правительства, хочет принять меры против "Подземного курьера". В конце августа в своем видеоролике на Facebook он заявил, что публикация является "манипуляцией реальностью", и призвал министерство культуры и силы безопасности принять "контрмеры", не уточняя при этом, какие именно. Примечательно, что Гедра является одним из основателей правительственной кампании под названием "Я уважаю другое мнение", которая должна быть запущена по всей стране этой осенью.

Реорганизация государства

Призыв к цензуре вписывается в стратегию премьер-министра Роберта Фицо.Он ушел в отставку в 2018 году после массовых протестов, поскольку самого политика и его номинально социал-демократическую партию "Направление - социальная демократия" (SMER-SD) обвинили в соучастии в убийстве словацкого журналиста-расследователя Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой. Фицо вернулся к власти после осенних выборов 2023 года. На этот раз в составе коалиции с участием социал-демократической партии "Голос - социальная демократия" и ультраправой Словацкой национальной партии (SNS).

Протесты против реорганизации общественного телевидения в Словакии Фото: Pavol Zachar/TASR/AP Photo/picture alliance

Имея незначительное парламентское большинство, коалиция пытается реорганизовать правовое государство в Словакии. Профессионалы были в одночасье сняты с руководящих должностей, например, в Словацком национальном театре или Национальной галерее. Несмотря на массовые протесты, летом 2024 года был принят закон о преобразовании общественного телевидения и радио Словакии в государственную вещательную компанию под новым названием с прямым влиянием правительства. Журналисты частных СМИ также подвергаются давлению. Например, такие, как Томаш Форро.

С символикой Великой Венгрии

Рассмотренный "Подземным курьером" сценарий вторжения "венгерских террористов" на юг Словакии, которое приведет к отделению этой части страны - подобно тому, что произошло в 2014 году в восточной части украинского Донбасса, - стал главной причиной недовольства правительства. Однако, несмотря на то, что в канцелярия кабинета министров осудила подобный сценарий как "запугивание населения", он не так уж и далек от реальности.

Виктор Орбан за последние годы несколько раз появлялся на публике с символами Великой Венгрии. Фото: facebook.com/orbanviktor

Глава венгерского правительства Виктор Орбан за последние годы несколько раз появлялся на публике с символами Великой Венгрии. Например, на футбольном матче в 2022 году он был в шарфе, изображающим бывшую Великую Венгрию в границах до Первой мировой войны, с частями Хорватии, Австрии, Румынии, Сербии, Словении, Украины - и Словакии.

Официально Орбан не призывает к пересмотру границ. Премьер-министр Венгрии даже называет Фицо "моим другом" и хвалит венгеро-словацкое партнерство. Однако Орбан не открещивается от идей пересмотра границ. Когда крайне правая венгерская партия "Наша Родина" призвала к тому, чтобы украинский регион Закарпатье присоединился к Венгрии в январе 2024 года, если Украина проиграет войну, от Орбана не прозвучало ни слова осуждения.

В центре гибридной войны

Томаш Форро, конечно, знает, о чем говорит, когда рисует сценарий Донбасса для южной Словакии. С 2016 года он неоднократно ездил в восточный регион Украины, беседовал с людьми как в неоккупированной, так и в оккупированной Россией части и написал об этом книгу. Он по-прежнему работает военным корреспондентом на линии фронта в Украине.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо Фото: Radovan Stoklasa/REUTERS

Премьер-министр Роберт Фицо, который еще несколько лет назад называл орбанскую партию ФИДЕС "шовинистической и великовенгерской партией", теперь поддерживает с Орбаном прагматичные и дружеские отношения. Как во внутренней, так и во внешней политике правительство Фицо отдаляется от западных ценностей. В начале сентября 2024 года, в рамках празднования национального восстания 80-летней давности, лидер Словакии в очередной раз подтвердил связи страны с ЕС и НАТО. Однако в последнее время особое внимание уделяется национальному суверенитету.

Правительство Фицо приостановило государственную военную помощь Украине сразу после вступления нового премьера в должность в октябре 2023 года. Однако коммерческие поставки оружия будут продолжены. Несмотря на действующие санкции ЕС, Словакия и Венгрия получают российскую нефть. Братислава ответила на заявление Киева о прекращении обхода санкций путем перекрытия трубопровода угрозой прекратить поставки дизельного топлива в Украину.

Томаш Форро придумал термин для обозначения этой политики: Он говорит о "политике двухстороннего движения" Словакии. Политическое двуличие может привести к подрыву верховенства закона и открытому военному насилию, предупреждает создатель "Подземного курьера". Своим провокационным повествованием его проект дает понять, что Словакия уже находится в центре гибридной войны.