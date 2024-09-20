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Юрист из Литвы осужден на 9 лет за шпионаж в пользу Беларуси

Ася Миллер
20 сентября 2024 г.

Адвокат Мантас Даниелюс передавал информацию о деятельности оппозиционных белорусских организаций в Литве пропагандистке Ксении Лебедевой, связанной со спецслужбами Беларуси.

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Вильнюс (архивное фото)
Вильнюс (архивное фото)Фото: Micha Korb/picture alliance

Вильнюсский окружной суд в пятницу, 20 сентября, приговорил адвоката из Литвы Мантаса Даниелюса к 9 годам лишения свободы, признав его виновным в шпионаже в пользу Беларуси и попытке давления на свидетеля по своему делу.

По версии обвинения, юрист с 2022 года собирал информацию для спецслужб Беларуси и передавал ее журналистке белорусского гостелеканала Ксении Лебедевой. Пропагандистку, как сообщает литовская редакция издания Delfi, интересовали белорусские оппозиционные организации в Литве, маршруты эвакуации политических беженцев, а также информация о снабжении и подготовке бойцов полка имени Кастуся Калиновского. Второе обвинение Даниелюсу предъявили за то, что еще до начала суда он пригрозил одному из свидетелей, что "заточит топор".

Мантас Даниелюс был задержан в сентябре 2022 года при попытке бежать в Беларусь. Прокурор требовал приговорить его к 11 годам лишения свободы. Приговор не является окончательным и может быть обжалован в апелляционном суде Литвы. Даниелюс свою вину отрицает и считает, что обвинение против него основано на домыслах и предположениях, поэтому надеется на оправдание.

Ранее Мантаса Даниелюса судили по подозрению в фальсификации документов.

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