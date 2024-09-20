В Украине будут переименованы более 300 населенных пунктов

Пакет присвоения 327 населенным пунктам исторических или новых названий - "первый, но не последний", заявил депутат Верховной рады Роман Лозинский.

Верховная рада Украины в четверг, 19 сентября, приняла постановление о переименовании 327 населенных пунктов страны. За его принятие проголосовал 281 депутат. Согласно документу, новые либо свои прежние, исторические, названия получат населенные пункты, в названии которых содержатся "российские и советские нарративы", либо имеющие "русифицированные названия".

Это коснется, к примеру, городов и поселков, названных в честь советских праздников или символики: Первое Мая, Першотравенка, Первомайск, Первомайское, Першотравневое, Першотравенск, Маевка и так далее. Среди прочих, как сообщил в соцсети Facebook депутат Рады Роман Лозинский, нововведение затронет и такие населенные пункты в граничащих с Россией регионах, как Ватутино, Новомосковск, Первомайский, Красноград, Дружба.

Так, город Новомосковск в Днепропетровской области получит название Самар, город Першотравенск в том же регионе - Шахтерское. Городу Молодогвардейск в Луганской области присвоят название Атамановка, Первомайскому в Харьковской области - Златополь, Первомайску в Луганской области - Сокологорск, Червонограду во Львовской области - Шептицкий.

Как заявил Роман Лозинский, этот пакет переименований во исполнение закона "о деколонизации" является "первым, но не последним"." Впереди - около 200 населенных пунктов, названия которых должны привести в соответствие со стандартами государственного языка", - говорится в посте депутата. Лозинский уточнил, что еще ряд переименований Рада собирается рассмотреть уже в октябре.