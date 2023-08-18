Дерусификация в Украине: пример Конотопа

Город Конотоп, неподалеку от границы Украины с Россией в Сумской области, известен благодаря "конотопским ведьмам" из одноименной повести Григория Квитки-Основьяненко и Конотопской битве 1659 года, в которой казаки вместе с татарами нанесли сокрушительное поражение московскому войску. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году российские военные оцепили 90-тысячный город, но так и не захватили его. Теперь, после отступления военных РФ, в Конотопе разворачивается "битва" с советскими и российскими названиями улиц.

По данным городского совета, на 2018 год в Конотопе насчитывалось 427 улиц, переулков и площадей, из которых более 70 были за пару лет до того переименованы. В сентябре 2022 года городская рабочая группа по дерусификации составила перечень из еще 154 улиц, которые предложила переименовать. Названия 44 из них уже изменили. Когда городской совет проголосует за оставшуюся часть списка, обновится каждый второй топоним в городе.

"Улицу купили автобусами…"?

На центральном проспекте Конотопа рядом с государственными развеваются красно-черные флаги. Звонко грохочут трамваи, которые с асфальтированных улиц сворачивают в зеленые переулки и курсируют, как шутят местные, буквально "по огородам" - через частный сектор. С недавних пор старенькие трамваи обгоняют современные автобусы - подарок Конотопу от чешского города-партнера Острава. С прошлого декабря в Конотопе появились и две "партнерские" улицы: Остравская и Даниэля Мориса, в честь директора коммунального предприятия Остравы, передавшего Конотопу 10 автобусов.

На улицу имени Даниэля Мориса в отдаленном от центра микрорайоне чешские автобусы пока не доезжают. На табличках указано старое название улицы - "6-го сентября", день освобождения города от гитлеровских войск и до недавнего времени День города. Почти одновременно с переименованием улицы, в конце 2022 года, городской совет Конотопа решил отказаться от советской традиции и перенес День города на вторую субботу июля - дату Конотопской битвы. 6 сентября ныне чтят память "мирных жителей Конотопщины, погибших во время смены одного оккупационного режима другим".

В центре Конотопа Фото: DW

Тем не менее Александр, житель улицы Даниэля Мориса, говорит, что пользуется старым названием – "6 сентября", а о переименовании еще не слышал. На разъяснение DW о происхождении нового названия мужчина неловко пожимает плечами: "Это получается… Улицу купили автобусами?", - переспрашивает он.

Елена из дома неподалеку знала о переименовании и даже подписывала петицию против него, впрочем - безрезультатно. Женщина говорит, что была не против и старого названия, но согласилась бы, если бы улицу назвали именем кого-то из погибших в войне с Россией конотопчан или вообще дали нейтральное название: "Здесь много вишен растет, пусть бы Вишневая была, никогда никто не менял бы ее".

Как живут на улице Валерия Залужного?

Бывшая улица Тургенева в другом Конотопском микрорайоне с частной застройкой с недавних пор носит имя Валерия Залужного. "Намного лучше, чем Тургенева", - говорит местный житель Тарас, не отвлекаясь от ремонта забора. Мужчина также рассказывает, что соседнюю бывшую улицу Щорса переименовывали уже дважды - сначала назвали именем "какого-то деятеля", жителям название не понравилось, наконец - остановились на Счастливой. Соседка Тараса, учительница на пенсии Надежда вздыхает: "Здесь столько копий сломали, когда переименовывали в 2014 году, что теперь я все спокойно воспринимаю. Залужного так Залужного".

В Киеве в свое время отказались от идеи назвать улицу именем Валерия Залужного. В Киевсовете объясняли, что украинским законодательством не предусмотрено присваивание улицам имен живых людей. К закону апеллирует и депутат городского совета Конотопа Андрей Франчук, который вместе с активистами общественной организации "35 квартал" выступил против переименования некоторых улиц города и собирал подписи для петиции по этому поводу. "Мы переименовываем улицу в честь человека из другого государства, который еще жив и просто передал нам автобусы. А у нас каждый день погибают герои", - возмущается Франчук.

Городской глава Артем Семенихин в ответ приводит пример города Батурин, что в 30 километрах от Конотопа, где одна из улиц носит имя Виктора Ющенко, третьего президента Украины. "В вопросах ментального, стратегического, патриотического характера, я считаю, что если мы примем решение, не запрещенное по существу, то ничего здесь плохого нет", - говорит Семенихин. Присвоение улице имени Залужного он называет "энергетическим посылом" главнокомандующему ВСУ в знак поддержки от всей общины Конотопа.

Жители Конотопа Фото: DW

Переименования улиц и декоммунизация "красного"

Больше всего споров в Конотопе вызвало переименование улицы Красногорской в Варшавскую. По мнению депутатов горсовета, часть "красно" в старом названии напоминает о коммунизме. Местный житель Юрий, которого встречаем на бывшей Красногорской, поддерживает переименование: "У нас то село "красное", то улица "красная". Не интересно, пусть будут новые названия". Другая жительница улицы, Елена, горячо возмущается переименованием: "Я считаю, что ничего страшного не было в этом названии". "Теперь Варшавская… Нам до Варшавы еще далеко", - рассуждает Николай, ухаживающий за часовней на переименованной улице.

Сотрудник Конотопского краеведческого музея Александр Акулич рассказывает, что переименование Красногорской стало одним из триггеров, после которого местные стали скептически относиться к переименованиям, ведь Красногорская - историческое название улицы. Она впервые упоминается в 1725 году и происходит от словосочетания "красные горки". "Это как "Владимир - красное солнышко", - объясняет Акулич.

Общественные обсуждения переименований улиц

Андрей Франчук, в округе которого находится бывшая Красногорская, говорит, что именно после ее переименования в Варшавскую вместе с активистами составил петицию против последних изменений в названиях улиц. Она набрала достаточно голосов для рассмотрения городским советом, однако депутаты ее отклонили. Франчук говорит, что его больше всего возмущает игнорирование мнения жителей улиц и отсутствие обсуждений: "Мы не против переименований. Единственное, чтобы была соблюдена процедура, чтобы у людей спросили их мнение".

"В самом тексте петиции написано - отменить полностью все решения, не в части одной или двух улиц. А это решение содержало, среди прочего, переименование одной из центральных улиц города в улицу имени Романа Шухевича (один из лидеров национального движения в Украине во время Второй мировой войны. - Ред.)", аргументирует городской глава Конотопа, называя сопротивление переименованию политическим пиаром оппонентов.

Что касается мнения общественности, новые названия для улиц обсуждала рабочая группа по дерусификации, в которую входили представители общественности, объясняет Семенихин. Горожанам предлагали приобщиться к дискуссии на странице горсовета в Facebook. Конотопчане, с которыми пообщалась DW, не знали о таком обсуждении, некоторые не знали о переименовании собственных улиц спустя более полугода после решения горсовета.

Городской голова Конотопа Артем Семенихин в своем рабочем кабинете Фото: DW

Кто регулирует переименования в Украине

В Украинском институте национальной памяти, являющемся государственным органом, реализующим государственную политику в сфере декоммунизации и дерусификации, объясняют, как должен проходить этот процесс. "В каждом случае нужно исследовать, изучать, поднимать архивы. Чрезвычайно важно участие исследователей, историков, краеведов для того, чтобы процесс был взвешенным, обоснованным и понятным для всех", - так описывает идеальную дерусификацию Владимир Тилищак, заместитель председателя Института нацпамяти.

Тилищак напоминает, что местные администрации во время переименований должны руководствоваться законом "Об осуждении российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии", который вступил в силу в июле. Согласно документу, в течение полугода из публичного пространства должны исчезнуть российские и советские топонимы. Предусмотрены исключения для людей, внесших значительный вклад в развитие определенного региона или Украины в целом. Комиссия Института нацпамяти будет разрабатывать рекомендации для органов местного самоуправления: что подвергается переименованию, а что нет, как лучше выбрать новое название. Пока такая комиссия в процессе создания.

Целью изменения названий улиц, по словам Тилищака, является устранение маркеров превосходства русской культуры, таких как "улицы Пушкина". Заместитель председателя Института нацпамяти призывает украинцев познавать собственную историю и "увековечить память людей, связанных с той или иной общиной, городом или селом".

Европейская площадь в Конотопе Фото: DW

Конспирация в Конотопе

"Если бы в 1991 году мы очистились энергетически, ментально, духовно, эти все топонимы убрали, мы смогли бы гораздо быстрее и проще убрать из сознания многих комплекс неполноценности", - убежден мэр Конотопа Артем Семенихин. Для города, расположенного в 80 километрах от российской границы, по его мнению, переименования актуальны как никогда.

Из-за географической близости государства-агрессора в Конотопе пока не меняют таблички переименованных улиц - для конспирации, говорит городской голова. Мол, если оккупанты снова придут, им будет сложнее ориентироваться. Тем не менее, в Конотопе без опаски ремонтируют парк, кладут новый асфальт и бордюры в центре, целесообразность чего стала еще одним поводом для местных дискуссий.

Впрочем, есть в Конотопе место, куда коммунальщики пока не добрались - Европейская площадь, до 2015 года носившая имя Павла Новикова, участника установления советской власти в Конотопе, рассказывает активист "35 квартала" 17-летний Павел Вернидуб. Сейчас на площади из "европейского" - новая табличка, установленная после переименования в заброшенном доме культуры. Напротив зияют выбитые стекла зданий вагоноремонтного завода. Ветер крутит пыль в ямах среди остатков асфальта.

Для Павла - это символ конотопской декоммунизации. "За восемь лет здесь ничего не изменилось", - констатирует парень. Он говорит, что хотел бы, чтобы на переименованных улицах появлялись новые детские площадки и общественные пространства. Пока в Конотопе еще 110 улиц ждут переименования, многие местные жители стремятся не только к символическим изменениям.

Смотрите также: