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Министр экономического сотрудничества ФРГ прибыла в Киев

Ольга Лебедева
12 декабря 2024 г.

В Киев с необъявленным визитом приехала немецкий министр экономического сотрудничества Свенья Шульце, чтобы лично передать зимний пакет помощи от Германии.

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Министр экономического сотрудничества ФРГ Свенья Шульце
Свенья Шульце в КиевеФото: Thomas Koehler/photothek/BMZ/picture alliance

Министр экономического сотрудничества и развития  Германии Свенья Шульце (Svenja Schulze) прибыла в Киев с необъявленным визитом. "Я приехала в Украину, чтобы передать наш пакет зимней помощи", - заявила она утром в четверг, 12 декабря.

Восстановление энергетики после ударов РФ

В ходе визита министр намерена лично передать часть помощи населению страны, обещанную Германией на третью зиму войны. Основным направлением при этом является восстановление украинской энергетической инфраструктуры. Россия объявила целью своих ударов энергосистему Украины, "добиваясь, чтобы люди сидели в холоде и в темноте", поэтому правительство ФРГ вновь нашло дополнительные средства, чтобы помочь с восстановлением электро- и теплоснабжения, отметила немецкий министр в Киеве.

"При таких температурах жизненно важно иметь электричество и отопление", - подчеркнула Шульце. Поэтому она намерена лично убедиться, что "деньги действительно идут туда, где они нужны", цитирует AFP.

Четвертый визит Шульце в Украину

В ходе визита Шульце встретится с представителями правительства и гражданского общества Украины, а также ознакомится с несколькими проектами восстановления инфраструктуры.

Это уже четвертый визит Свеньи Шульце в Украину с начала полномасштабной войны. В центре ее поездки в мае были вопросы расширения украинских электросетей. В начале декабря в Киев приезжал канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz).

 

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