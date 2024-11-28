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Из-за атак РФ в Украине - экстренные отключения света

Александра Иванова
28 ноября 2024 г.

Отключения электроэнергии происходят в ряде регионов Украины на фоне массированных ударов РФ, в том числе по объектам энергетической инфраструктуры.

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Жители Киева пережидают воздушную тревогу в метро, 28 ноября 2024 года
Жители Киева пережидают воздушную тревогу в метро, 28 ноября 2024 годаФото: REUTERS

На фоне массированных ударов России по энергообъектам Украины оператор "Укрэнерго" проводит экстренные отключения электричества по всей стране. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в Facebook утром в четверг, 28 ноября.

"Опять энергетика находится под массированным ударом врага. Атаки на энергетические объекты происходят по всей Украине. Оператор системы передач НЭК "Укрэнерго" срочно ввел экстренные отключения электроэнергии", - говорится в его посте. Галущенко указал, что последствия российских атак будут уточняться, "как только будет позволять ситуация с безопасностью".

Компания "Укрэнерго" в Telegram проинформировала, что аварийные отключения энергии проводятся "в связи с оповещением о воздушной тревоге".

Со своей стороны Воздушные силы ВСУ в течение утра 28 ноября неоднократно публиковали в Telegram предупреждения о ракетах, запущенных РФ в сторону различных регионов и городов Украины: Киева, Винницы, Белой Церкви, Житомира, Николаевской, Винницкой, Хмельницкой областей.

Ракетные удары РФ по Харькову

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил утром 28 ноября о ракетном обстреле одного из самых крупных районов города. Позже он  уточнил, что "все удары пришлись по территории одного из гражданских предприятий Харькова в Киевском районе". По данным главы областной военной администрации Олега Синегубова, по Киевскому району Харькова было нанесено три удара. Как Терехов, так и Синегубов указывают, что в результате этой атаки, по предварительным данным, жертв не было.

Атака РФ на Киев и другие города Украины

Между тем онлайн-издание "Украинская правда" написало со ссылкой на своего столичного корреспондента, что утром 28 ноября взрывы прогремели в Киеве. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил о работе средств ПВО и призвал жителей оставаться в укрытиях. За несколько минут до этого Воздушные силы ВСУ сообщили о ракете, которая двигалась в направлении столицы Украины с юго-востока.

"В результате ракетного удара российских войск по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы. Предварительно, на открытую территорию. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Данные оперативной сводки уточняются", - написал Попко позже.

Тем временем мэр Луцка Игорь Полищук сообщил в Telegram о взрывах в городе. По его словам, при атаке в части города произошли отключения электроэнергии.

О взрывах в городе сообщил и мэр Николаева Александр Сенкевич. Онлайн-издание "Корреспондент.net" указывает, что взрывы прогремели также в Одессе, Павлограде и Кропивницком.

Атаки БПЛА на регионы России

Со своей стороны Минобороны РФ отчиталось в Telegram о последствиях украинских атак с применением БПЛА на регионы России. "Дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов. Четырнадцать БПЛА уничтожены над территорией Краснодарского края, шесть - над территорией Брянской области, три - над территорией Республики Крым и два - над Ростовской областью", - говорится в посте.

В Краснодарском крае при падении обломков беспилотника во двор дома пострадала женщина, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

 

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