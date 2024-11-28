Из-за атак РФ в Украине - экстренные отключения света

Отключения электроэнергии происходят в ряде регионов Украины на фоне массированных ударов РФ, в том числе по объектам энергетической инфраструктуры.

На фоне массированных ударов России по энергообъектам Украины оператор "Укрэнерго" проводит экстренные отключения электричества по всей стране. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в Facebook утром в четверг, 28 ноября.

"Опять энергетика находится под массированным ударом врага. Атаки на энергетические объекты происходят по всей Украине. Оператор системы передач НЭК "Укрэнерго" срочно ввел экстренные отключения электроэнергии", - говорится в его посте. Галущенко указал, что последствия российских атак будут уточняться, "как только будет позволять ситуация с безопасностью".

Компания "Укрэнерго" в Telegram проинформировала, что аварийные отключения энергии проводятся "в связи с оповещением о воздушной тревоге".

Со своей стороны Воздушные силы ВСУ в течение утра 28 ноября неоднократно публиковали в Telegram предупреждения о ракетах, запущенных РФ в сторону различных регионов и городов Украины: Киева, Винницы, Белой Церкви, Житомира, Николаевской, Винницкой, Хмельницкой областей.

Ракетные удары РФ по Харькову

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил утром 28 ноября о ракетном обстреле одного из самых крупных районов города. Позже он уточнил, что "все удары пришлись по территории одного из гражданских предприятий Харькова в Киевском районе". По данным главы областной военной администрации Олега Синегубова, по Киевскому району Харькова было нанесено три удара. Как Терехов, так и Синегубов указывают, что в результате этой атаки, по предварительным данным, жертв не было.

Атака РФ на Киев и другие города Украины

Между тем онлайн-издание "Украинская правда" написало со ссылкой на своего столичного корреспондента, что утром 28 ноября взрывы прогремели в Киеве. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил о работе средств ПВО и призвал жителей оставаться в укрытиях. За несколько минут до этого Воздушные силы ВСУ сообщили о ракете, которая двигалась в направлении столицы Украины с юго-востока.

"В результате ракетного удара российских войск по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы. Предварительно, на открытую территорию. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Данные оперативной сводки уточняются", - написал Попко позже.

Тем временем мэр Луцка Игорь Полищук сообщил в Telegram о взрывах в городе. По его словам, при атаке в части города произошли отключения электроэнергии.

О взрывах в городе сообщил и мэр Николаева Александр Сенкевич. Онлайн-издание "Корреспондент.net" указывает, что взрывы прогремели также в Одессе, Павлограде и Кропивницком.

Атаки БПЛА на регионы России

Со своей стороны Минобороны РФ отчиталось в Telegram о последствиях украинских атак с применением БПЛА на регионы России. "Дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов. Четырнадцать БПЛА уничтожены над территорией Краснодарского края, шесть - над территорией Брянской области, три - над территорией Республики Крым и два - над Ростовской областью", - говорится в посте.

В Краснодарском крае при падении обломков беспилотника во двор дома пострадала женщина, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.