Понтифик: Зима станет испытанием для "измученной Украины"

Папа римский Франциск предупредил в связи с продолжающейся российской агрессии в "измученной Украине" о том, что зима станет суровым испытанием для населения. "Народ так сильно страдает", - заявил он в среду, 27 ноября, на генеральной аудиенции на площади Святого Петра. Многие люди вынуждены жить без отопления и электричества в условиях наступающей зимы. Глава католической церкви призвал верующих молиться за тех, кто пострадал в Украине.

Папа римский постоянно говорит о войне в Украине, призывая к переговорам, как средству ее прекращения. Ватикан активно участвует в обмене пленными, а также в оказании гуманитарной помощи. В октябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский был гостем в Ватикане, где поблагодарил понтифика за его "личное внимание к трагедии миллионов украинцев".

В свою очередь, госсекретарь Ватикана, кардинал Пьетро Паролин - второе по значимости лицо в иерархии Святого престола после самого папы - в июле 2024 года нанес визит в Украину.

Аудиенция понтифика будет переводиться на китайский

В своем выступлении Франциск указал также, что с начала декабря его генеральная аудиенция будет транслироваться также на китайском языке. Он станет девятым языком выступления. В настоящее время выступления папы транслируются на английском, немецком, итальянском, французском, испанском, португальском, польском и арабском языках.