  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
ПолитикаГермания

ФРГ выделяет Киеву 65 млн евро на энергоинфраструктуру

Екатерина Венкина
26 ноября 2024 г.

До конца года Берлин предоставит Украине две дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T. Кроме того, ФРГ выделяет дополнительно 65 млн евро на ремонт энергетической инфраструктуры Украины.

https://p.dw.com/p/4nSfb
Разрушенная в результате российских ударов ТЭЦ в Харькове
Разрушенная в результате российских ударов ТЭЦ в ХарьковеФото: Vyacheslav Madiyevskyy/Ukrinform/ABACA/IMAGO

Германия выделяет еще 65 млн евро на ремонт энергетической инфраструктуры Украины. Как сообщили во вторник, 26 ноября, в министерстве экономики и защиты климата ФРГ (BMWK), средства поступят в Фонд энергетической поддержки Украины (Ukraine Energy Support Fund) и будут переведены через Немецкий госбанк развития (KfW).

По словам министра экономики ФРГ и сопредседателя входящей в правящую коалицию партии "Союз 90"/"зеленые" Роберта Хабека (Robert Habeck), коллапс энергоснабжения в третью зиму войны грозит катастрофическими последствиями для украинской экономики и населения. "Поэтому поддержка Украины важна как никогда", - указал он.

Средства на ремонт и зеленый переход

Средства предназначены не только для финансирования ремонта разрушенной инфраструктуры, но и для продвижения проектов по переходу к зеленой энергетике. Они призваны укрепить устойчивость украинской энергетической системы в долгосрочной перспективе, отмечает агентство dpa.

Вклад Германии в Фонд энергетической поддержки Украины к концу года достигает 360 млн евро. ФРГ остается крупнейшим донором фонда, который с февраля 2022 года привлек около 629 млн евро.

Берлин направит Украине две системы ПВО IRIS-T

До конца года Берлин также предоставит Украине две дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, сообщила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) 26 ноября.

Всего в период с 2024 по 2025 годы Берлин обещал поставить Киеву 20 систем IRIS-T - девять в комплектации SLM и 11 - SLS.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в ходе телефонного разговора с ним 13 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заверил, что шестая из запланированных к поставке систем ПВО IRIS-T поступит в Украину до конца 2024 года.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Самолет с военной помощью Украине

Какое оружие получает Украина от Запада

Какое оружие получает Украина от Запада

После начала войны России против Украины западные страны оказали Киеву военную помощь на миллиарды долларов. О некоторых видах вооружений, поставляемых Украине, - в галерее DW.
Конфликты14 ноября 2023 г.17 фото
external

У ВСУ проблемы: Россия форсирует наступление. Экономика ФРГ не может выйти из тупика? DW Новости

У ВСУ проблемы: Россия форсирует наступление. Экономика ФРГ не может выйти из тупика? DW Новости

Аналитики отмечают усиление наступления России в Донецкой области. Так как оно ведется сразу на нескольких направлениях, то, если ВСУ удается замедлить продвижение российских войск на одном участке, вскоре следует прорыв на другом. Россия совершила крупнейшую с начала войны атаку беспилотников на Украину, выпустив в ночь на 26 ноября 188 ударных дронов типа Shahed.
26 ноября 2024 г.30:02 мин.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц

Комментарий: Война в Украине в решающей фазе, а ФРГ занята собой

Комментарий: Война в Украине в решающей фазе, а ФРГ занята собой

Война в Украине после произошедшей эскалации перешла в решающую стадию. Но вместо решительного сигнала сплоченности Запада канцлер Шольц отстраняется от США, указывает Дирк Эммерих в своей рубрике "Берлинский связной".
Дирк Эммерих, колумнист Deutsche Welle, ведущий рубрики " Берлинский связной"
Дирк Эммерих
Колонка
Конфликты25 ноября 2024 г.
Показать еще