ФРГ выделяет Киеву 65 млн евро на энергоинфраструктуру

До конца года Берлин предоставит Украине две дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T. Кроме того, ФРГ выделяет дополнительно 65 млн евро на ремонт энергетической инфраструктуры Украины.

Германия выделяет еще 65 млн евро на ремонт энергетической инфраструктуры Украины. Как сообщили во вторник, 26 ноября, в министерстве экономики и защиты климата ФРГ (BMWK), средства поступят в Фонд энергетической поддержки Украины (Ukraine Energy Support Fund) и будут переведены через Немецкий госбанк развития (KfW).

По словам министра экономики ФРГ и сопредседателя входящей в правящую коалицию партии "Союз 90"/"зеленые" Роберта Хабека (Robert Habeck), коллапс энергоснабжения в третью зиму войны грозит катастрофическими последствиями для украинской экономики и населения. "Поэтому поддержка Украины важна как никогда", - указал он.

Средства на ремонт и зеленый переход

Средства предназначены не только для финансирования ремонта разрушенной инфраструктуры, но и для продвижения проектов по переходу к зеленой энергетике. Они призваны укрепить устойчивость украинской энергетической системы в долгосрочной перспективе, отмечает агентство dpa.

Вклад Германии в Фонд энергетической поддержки Украины к концу года достигает 360 млн евро. ФРГ остается крупнейшим донором фонда, который с февраля 2022 года привлек около 629 млн евро.

Берлин направит Украине две системы ПВО IRIS-T

До конца года Берлин также предоставит Украине две дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, сообщила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) 26 ноября.

Всего в период с 2024 по 2025 годы Берлин обещал поставить Киеву 20 систем IRIS-T - девять в комплектации SLM и 11 - SLS.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в ходе телефонного разговора с ним 13 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заверил, что шестая из запланированных к поставке систем ПВО IRIS-T поступит в Украину до конца 2024 года.